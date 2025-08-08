Europeus reagem a gol de Estevão pelo Chelsea: ‘Nasce uma estrela’
Equipe inglesa faz amistoso de pré-temporada contra o Bayer Leverkusen
Ex-jogador do Palmeiras, Estêvão foi escalado como titular no amistoso do Chelsea com o Bayer Leverkusen nesta sexta-feira (8), no Stanford Bridge, em Londres. Os primeiros minutos em campo como jogador dos "Blues" foram suficientes para o brasileiro já marcar o primeiro gol no novo clube.
O lance aconteceu aos 18 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Cole Palmer realizou uma bela jogada individual, mas ao finalizar ao gol, parou no travessão. O desvio fez a bola parar nos pés de Estevão, que se encontrava na área adversária. A joia das categorias de base do Palmeiras precisou apenas tocar para o fundo do gol.
O gol repercutiu rapidamente nas redes sociais. Tocerdores do Chelsea se mostraram animados com a estreia do brasileiro. Veja abaixo a repercussão:
Tradução: Estevão marcou na sua estreia com apenas 17 minutos em campo. Nasce uma estrela.
Tradução: Cunha, Mbuemo e Gyokeres jogaram 310 minutos não tendo marcado um gol. Estevão precisou de apenas 18 minutos.
Tradução: Estevão marcou na sua estreia com apenas 17 minutos. Nasce uma estrela
Tradução: Estevão marcou primeiro gol pelo Chelsea
Chelsea x Bayern Leverkusen
O confronto entre as equipes é um amistoso de pré-temporada. Com Estevão na ponta direita, o técnico Enzo Maresca optou por mandar um time mesclado a campo. Assim, o Chelsea iniciou a partida com: Jørgensen; Gusto, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Cole Palmer; Estêvão, Delap e Tyrique George.
Apesar de com alguns destaques como Palmer, Caicedo e Cucurella serem escalados entre os titulares, outros nomes como Enzo Fernández, Reece James e Pedro Neto começam no banco. Além deles, o brasileiro João Pedro e os recém-contratados Jorrel Hato e Jamie Gittens também estão entre os suplentes.
A partida marca também o reencontro do Chelsea com a torcida após o título da Copa do Mundo de Clubes, conquistado nos Estados Unidos. O clube aproveitou a oportunidade para apresentar o troféu da competição aos presentes no Stanford Bridge.
Do outro lado, o Bayer Leverkusen faz o quinto amistoso nesta pré-temporada, que teve inicio no Rio de Janeiro. Até aqui, a equipe alemã foi derrotada pelo sub-20 do Flamengo e venceu Bochum, também da Alemanha, Fortuna Sittard, da Holanda, e Pisa, da Itália.
Para enfrentar o Chelsea, o técnico Erik ten Hag mandou a campo o seguinte time: Flekken; Tapsoba, Quansah e Hincapié; Tella; Andrich, Garcia e Grimaldo; Maza, Schick e Adli.
