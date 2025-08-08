O volante Diego Pituca foi anunciado oficialmente como novo reforço do V-Varen Nagasaki, equipe que disputa a segunda divisão do futebol japonês. O jogador, que recentemente rescindiu contrato com o Santos, assinou com o clube asiático e vai vestir a camisa 8.

Segundo o Santos, a rescisão do vínculo, que era válido até o fim de 2027, aconteceu de maneira amigável. Pituca tinha valores pendentes a receber, referentes a luvas prometidas em seu retorno no ano passado e a um reajuste salarial acordado para a disputa da Série B. No entanto, aceitou abrir mão de boa parte da quantia e o restante será pago de forma parcelada pela diretoria.

— Estou muito feliz por poder vestir o uniforme de Nagasaki e farei o meu melhor e orgulhosamente no campo. Também vamos trabalhar com você para alcançar seus objetivos. Obrigado antecipadamente pelo vosso apoio — declarou o meio-campista ao chegar ao novo clube.

Em 2025, Pituca disputou 26 partidas com a camisa santista, marcou dois gols e deu uma assistência. Começou a temporada como titular, mas perdeu espaço e já não vinha sendo utilizado pelo técnico Cleber Xavier. Ao todo, somou 232 jogos pelo Santos e balançou as redes 15 vezes.

Essa será a segunda passagem de Pituca pelo futebol japonês. Entre 2021 e 2023, ele defendeu o Kashima Antlers, onde atuou por três temporadas, somando 109 partidas, oito gols e dez assistências.

Pituca assinou com novo clube (Foto: Divulgação)

Veja abaixo a despedida completa do jogador pelo Santos:

Hoje chega ao fim a minha segunda passagem pelo Santos, clube e cidade onde fui muito feliz e onde sempre dei o meu máximo. Trabalho, compromisso e dedicação foram os pilares que guiaram minha jornada vestindo esse manto.

Agradeço a todos que, de alguma forma, fizeram parte dessa caminhada. Vocês têm um lugar especial no meu coração.

Agora é hora de seguir em frente. Que venham os próximos desafios. Estou otimista pelo que está por vir.

Que seja feita a vontade de Deus.