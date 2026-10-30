Segundo IA, gol mil de Cristiano Ronaldo acontecerá em março

Cristiano Ronaldo está a 15 gols do milésimo na carreira e, segundo uma análise de Inteligência Artificial, questionada pelo Maisfutebol, deve atingir essa marca em março de 2027, quando terá 42 anos, jogando pelo Al-Nassr e pela seleção de Portugal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos últimos dois jogos, Cristiano Ronaldo marcou quatro gols, sendo três deles na última partida, o que o deixou próximo do gol mil. A IA considerou uma média de 0,75 gol por jogo, levando em conta sua atuação no Al-Nassr e na seleção portuguesa, além de possíveis lesões e a relação com o técnico Jorge Jesus. Com essa média, o gol mil deve ocorrer dentro dos próximos 20 jogos, possivelmente contra times como Al-Ahli, Al-Ittihad ou Abha, ou ainda nas quartas de final da Nations League.

continua após a publicidade

A previsão central da IA indica março de 2027 como o momento mais provável para o feito, mas também aponta abril do mesmo ano como uma alternativa caso Ronaldo tenha menos minutos em campo ou não volte a ser convocado para Portugal. Um cenário otimista prevê que, se mantiver uma sequência de um gol por jogo, o marco pode ser antecipado para fevereiro, logo após a retomada do calendário oficial do Al-Nassr, que pausa no fim de dezembro e retorna em fevereiro.

Cristiano Ronaldo pode bater a marca ainda este ano?

Para que o gol mil aconteça ainda em 2026, Cristiano Ronaldo precisaria superar a média atual e ser convocado novamente por Jorge Jesus. No pior cenário projetado, com 0,50 gol por partida, ele precisaria de cerca de 30 jogos para alcançar a marca, o que o levaria a abril ou maio de 2027.

continua após a publicidade

Até o momento, na temporada atual, o atacante soma nove gols e uma assistência em 12 jogos pelo Al-Nassr, que lidera o Campeonato Saudita com 28 pontos, empatado com o Al-Qadisiyah, mas com uma partida a menos.

O próximo passo para Cristiano Ronaldo será manter sua regularidade nas partidas do Al-Nassr e, possivelmente, retornar à seleção portuguesa para que o gol mil aconteça conforme previsto pela Inteligência Artificial em março de 2027.

continua após a publicidade

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.