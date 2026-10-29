Tévez quer juntar Messi e Cristiano Ronaldo em despedida
Jogo festivo no Boca Juniors reúne lendas do futebol mundial em 20 de dezembro
A despedida simbólica de Carlos Tévez dos gramados está marcada para 20 de dezembro, no Boca Juniors, e já conta com a confirmação de Lionel Messi. O evento busca também a presença de Cristiano Ronaldo, que disputará seu último jogo do ano pelo Al Nassr em 14 de dezembro e só retorna aos campos em fevereiro.
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Carlos Tévez, que se aposentou em 2021, está próximo de realizar seu sonho de reunir duas das maiores estrelas do futebol mundial em um mesmo jogo de homenagem: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O Apache recebeu autorização formal do presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, para organizar a partida que promete ser histórica.
Messi confirmou presença e planeja formar uma equipe com os campeões da Intercontinental de 2003 do Boca Juniors, que venceram o Milan nos pênaltis, enquanto Ronaldo integraria o time adversário, reunindo jogadores do resto do mundo. Caso Ronaldo aceite o convite, será a primeira vez que os dois craques atuarão juntos em campo.
Além de Messi e Ronaldo, o evento contará com a participação de diversas lendas do futebol, incluindo Riquelme, Palermo, Sebastián Battaglia, Burdisso, Diego Cagna, Agüero, Zabaleta, Esteban Cambiasso, Batistuta, Buffon, Van der Sar, Arturo Vidal e Patrice Evra. Nos bancos de reservas estarão Roberto Mancini e Carlos Bianchi.
Tévez, conhecido como Apache, mantém uma relação próxima com ambos os jogadores e até brinca com os apelidos que usa para eles no celular: Ronaldo está salvo como CR7 e Messi como "enano" (anão). Ele já declarou em entrevistas que pretende juntar os dois em campo e que fará o possível para que isso aconteça.
A transmissão do jogo ficará a cargo da ESPN, que exibirá o evento internacionalmente. O canal foi o local onde Tévez atuou como comentarista no último Mundial, reforçando a importância da homenagem.
O próximo passo é aguardar a confirmação oficial da presença de Cristiano Ronaldo, que depende da sua agenda após o compromisso com o Al Nassr em 14 de dezembro. A partida de despedida de Tévez está prevista para o dia 20 de dezembro no estádio do Boca Juniors, em Buenos Aires.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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