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Bola da final da Libertadores é revelada; veja fotos

Modelo CUMBRE foi desenvolvido exclusivamente para a decisão entre Palmeiras e Estudiantes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 19:17
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Bola oficial da final da Libertadores 2026, com logotipo da competição e marca Puma, em estádio.
Bola da final da Libertadores 2026 (Foto: Divulgação)

A Puma e a Conmebol apresentaram a bola especial que será utilizada na final da Libertadores 2026. Batizada de "CUMBRE", a edição foi desenvolvida exclusivamente para a decisão entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata, marcada para sábado, 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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O modelo mantém a identidade visual da bola oficial da temporada, mas recebe elementos exclusivos para celebrar a decisão continental. A base branca ganha faixas pretas e douradas, que formam desenhos curvos ao redor do símbolo da PUMA e do escudo da competição.

A escolha do dourado faz referência ao troféu da Libertadores e à chamada Glória Eterna, expressão associada à conquista mais importante do futebol de clubes da América do Sul. O nome CUMBRE, que significa "cume" em espanhol, também está relacionado à ideia de alcançar o ponto mais alto, em referência ao objetivo dos finalistas.

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Bola da final da Libertadores mantém tecnologia da temporada

Além da identidade visual especial, a edição da decisão preserva a mesma estrutura tecnológica utilizada ao longo da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2026. A CUMBRE possui certificação FIFA Quality Pro, concedida a bolas que atendem aos padrões mais exigentes de qualidade da entidade.

A construção conta com 12 gomos de dimensões iguais, projetados para distribuir o peso de maneira uniforme. As peças são moldadas por alta frequência, processo que contribui para a manutenção do formato, reduz a absorção de água e proporciona um toque mais suave.

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Outro diferencial está na superfície texturizada em 3D e nas costuras mais largas e profundas, desenvolvidas para favorecer a estabilidade da trajetória da bola durante o voo.

Na parte interna, o equipamento utiliza uma nova espuma POE, que busca proporcionar maior firmeza no contato e regularidade no quique. A estrutura também conta com uma câmara de borracha reforçada e a válvula PUMA Air Lock, responsáveis por melhorar a retenção de ar e manter as características da bola durante a partida.

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Palmeiras e Estudiantes voltam a se encontrar no Centenário

A escolha do Estádio Centenário para a final de 2026 também resgata um capítulo histórico da Libertadores. Palmeiras e Estudiantes já se enfrentaram no torneio em 1968, quando a disputa entre as equipes precisou de uma partida de desempate, realizada justamente no estádio uruguaio.

Quase 60 anos depois, os clubes voltam a se encontrar no mesmo palco, desta vez com o título continental em jogo. A decisão está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.

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Bola oficial da final da Libertadores 2026, com logotipo da competição e marca Puma, em estádio.
Bola da final da Libertadores 2026 (Foto: Divulgação)

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