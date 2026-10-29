Boca Juniors joga por vaga na Libertadores contra o River Plate

A maior rivalidade da América do Sul ganha mais um capítulo decisivo neste fim de semana. Pela reta final do Torneio Clausura do Campeonato Argentino, Boca Juniors e River Plate ficam frente a frente em um clássico carregado de tradição, peso histórico e ambições altas para o desfecho da temporada.

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Boca Juniors e River Plate duelam na reta final do Clausura em busca de vaga continental e moral no mata-mata (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

O confronto terá transmissão ao vivo e exclusiva na televisão fechada pela ESPN 3 e no streaming pelo plano Disney+ Premium. A narração fica a cargo de Matheus Suman, acompanhado pelas análises e comentários de Thiago Simões.

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— É sempre especial narrar um grande clássico, ainda mais com toda essa rivalidade entre Boca e River. Sempre há muita coisa em jogo quando essas equipes se enfrentam — ressalta Matheus Suman.

O Boca Juniors entra em campo figurando no topo da tabela do campeonato e lutando para carimbar sua presença na próxima edição da Libertadores. O time auriazul também administra a ansiedade antes de disputar a grande final da Sul-Americana, tornando este clássico um verdadeiro teste de fogo para manter o ritmo e a confiança em alta.

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Já o River Plate chega em momento de ascensão. Após um começo turbulento no segundo semestre do futebol argentino, o time da Banda Roja engatou uma recuperação consistente e mira a vitória sobre o maior rival para entrar fortalecido na fase eliminatória.

— O Boca vive a expectativa da final da Sul-Americana, mas é um dos líderes e joga também pela vaga na próxima Libertadores. O River começou muito mal a segunda metade do torneio, mas vem se recuperando e chegará forte para o mata-mata — complementa Suman.