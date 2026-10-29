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Após gol anulado, Cristiano Ronaldo faz hat-trick e fica perto do milésimo gol

Al Nassr vence Al Kholood por 5 a 3 na Liga saudita com destaque para CR7 e João Félix

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 17:30
Atualizado há 0 minutos
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Cristiano Ronaldo marcou três vezes e chegou a 985 gols na carreira, enquanto João Félix deu quatro assistências na vitória do Al Nassr por 5 a 3 sobre o Al Kholood, nesta quinta-feira (29), em Riade, pela 11ª rodada da Liga saudita.

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O Al Nassr sofreu um gol cedo, aos 16 minutos, com Julien Domingues, mas reagiu ainda no primeiro tempo graças às assistências de João Félix, que serviu Ângelo aos 24 minutos e Sadio Mané aos 38, virando o placar antes do intervalo. O Al Kholood empatou novamente com Loic Essomba nos acréscimos da etapa inicial (45'+2).

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Jogador de futebol vestindo camisa amarela do Al Nassr, com braçadeira de capitão, em campo.
Após revolta com arbitragem, Cristiano Ronaldo decide com hat-trick na etapa final (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo brilhou ao marcar três gols aos 66, 72 e 81 minutos, sendo os dois primeiros originados em passes de João Félix, que completou um total de quatro assistências na partida. Com isso, Ronaldo se aproxima da marca de mil gols na carreira.

Apesar do esforço, o Al Kholood ainda marcou mais um gol de pênalti com Domingues, que fez seu segundo gol na partida, mas não evitou a derrota. Com o resultado, o Al Nassr assume provisoriamente a liderança da Liga saudita, somando 28 pontos, mesma pontuação do Al Qadisiyah, que tem um jogo a mais. O Al Hilal aparece em terceiro lugar com 27 pontos, mas com menos partidas disputadas.

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O Al Nassr volta a campo pela Liga saudita na próxima rodada, buscando manter a liderança provisória do campeonato.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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