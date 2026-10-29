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Ex-Inter vive bom início de temporada no Leixões, de Portugal

Leandro Kauã tem cinco participações em gols em cinco jogos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 15:50
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Leandro Kauã comemora gol marcado pela equipe sub-23 do Leixões, de Portugal
Leandro Kauã comemora gol marcado pela equipe sub-23 do Leixões, de Portugal (Foto: Divulgação)

Ex-Internacional, o atacante Leandro Kauã vem se destacando neste início de trajetória pelo Leixões, de Portugal. brasileiro de 21 anos soma cinco participações diretas em gols em apenas cinco partidas pela equipe sub-23 do clube. São quatro gols marcados e uma assistência na temporada 2026/27.

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Com média de uma participação em gol por jogo ou a cada 79 minutos, os números reforçam o bom momento do centroavante, que chegou ao futebol europeu nesta temporada. Em 394 minutos disputados pela Liga Next Gen (ou Liga Revelação), competição da categoria sub-23 em Portugal, Leandro tem demonstrado eficiência ofensiva e capacidade de decisão.

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Natural de Recife, Pernambuco, Leandro Kauã iniciou sua trajetória nas categorias de base do Náutico, clube pelo qual também estreou profissionalmente. Em 2025, passou a defender o Internacional, atuando pelas equipes sub-20 e B do Colorado, antes de passar pelo Retrô, em 2026. No Leixões, o atacante dá sequência à carreira em sua primeira experiência no futebol europeu.

Com o bom desempenho, Leandro Kauã aguarda por uma "convocação" para a equipe profissional do Leixões, que disputa a segunda divisão portuguesa. Na competição, o clube ocupa a 11ª colocação dentre 18 times que disputam o torneio.

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