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CAF confirma Copa Africana de Nações a cada dois anos; entenda

Confederação africana reverte decisão de ciclo quadrienal e mantém torneio bienal, com próximas edições previstas até 2033

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/10/2026 08:59
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Equipe do Senegal comemorando vitória da Copa Africana de Nações.
Senegal campeã título Copa Africana de Nações com Sadio Mané (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

A Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu por unanimidade nesta sexta-feira (30), no Cairo, que a Copa Africana de Nações (CAN) continuará sendo disputada a cada dois anos, revertendo a mudança anunciada no ano passado que previa a realização a cada quatro anos.

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O Comitê Executivo da CAF avaliou os impactos econômicos e esportivos da alteração e concluiu que o formato bienal é mais benéfico para o desenvolvimento do futebol no continente. O presidente Patrice Motsepe já havia sinalizado a possibilidade de rever a decisão durante a Conferência Estratégica da confederação em Cabo Verde, em outubro.

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Um dos motivos para a manutenção do ciclo de dois anos é o tempo necessário para que a nova Liga das Nações Africanas, que substituiria a CAN e seria disputada bienalmente, consiga gerar recursos suficientes para garantir a competitividade e a autossuficiência financeira das competições africanas. A CAF destacou que essa transição levaria vários anos para ser efetiva.

Próxima Copa Africana de Nações

Motsepe ressaltou que a decisão visa proteger os interesses das 54 federações-membro da CAF e dos jogadores africanos que atuam em clubes fora do continente. O calendário das próximas edições da CAN foi confirmado: o torneio será realizado em 2027 no Quênia, Tanzânia e Uganda; depois em 2028, 2031 e 2033. O intervalo de três anos entre 2028 e 2031 foi planejado para evitar coincidência com a Copa do Mundo de 2030, seguindo a tradição da FIFA.

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A CAF acredita que o retorno ao formato bienal fortalecerá o crescimento do futebol africano e o desenvolvimento das competições e federações nacionais. Atualmente, ainda está pendente a definição do campeão da edição de 2025. O Senegal venceu Marrocos em campo na final realizada em Rabat, mas a vitória foi atribuída administrativamente a Marrocos após recurso da CAF. A federação senegalesa recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que deve emitir sua decisão até o final de novembro.

A próxima edição da Copa Africana de Nações está marcada para 2027, com sede compartilhada entre Quênia, Tanzânia e Uganda, dando continuidade ao formato bienal confirmado pela CAF.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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