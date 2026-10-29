Ex-Flamengo vira alvo do Barcelona em janela de transferências
Clube também conta com outros três nomes em lista de reforços
Na busca por reforços na defesa, o Barcelona tem o zagueiro Natan, formado no Flamengo, como uma de suas prioridades. Segundo o "Mundo Deportivo", o jogador do Betis está em uma lista ao lado de Bastoni, Gvardiol e Lisandro Martínez.
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Natan é visto como um jogador experimentado no alto nível europeu e como uma das peças chaves do Betis para ter conquistado uma vaga na Champions League via Campeonato Espanhol na última temporada. A expectativa é de que o clube de Sevilha aceite uma oferta na casa dos 30 milhões de euros (R$ 179 milhões).
O nome de Gvardiol é considerado um sonho, mas o Barcelona entende que o croata só seria possível em caso de uma punição forte do Manchester City por violar regras financeiras da Premier League. O atleta renovou com o clube inglês na última temporada, mas é monitorado pelo clube catalão por também fazer a lateral-esquerda.
Outra opção considerada distante é Bastoni, que é zagueiro da Inter de Milão e tem contrato até junho de 2028. Os culés entendem que os italianos não abririam mão de um pilar de sua defesa no meio da temporada enquanto briga por títulos nacionais e continentais.
Por fim, Lisandro Martínez é visto como uma possibilidade, uma vez que o argentino está em seu último ano de contrato com o Manchester United. No entanto, o defensor enfrentou lesões nas últimas temporadas, o que vem sendo um problema para o Barcelona atualmente e um dos motivos pelo clube catalão estar em busca de um novo nome para o setor.
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