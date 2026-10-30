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Após derrotas, técnico do Barcelona manterá modelo de jogo

Hansi Flick valoriza apoio do clube após os resultados recentes e mantém confiança para seguir a temporada: 'Nada mudou'

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/10/2026 10:57
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Hansi-Flick observa duelo entre Barcelona e Frankfurt, pela Champions League
Hansi Flick observa duelo entre Barcelona e Frankfurt, pela Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

O treinador do Barcelona, Hansi Flick, afirmou que, apesar do gesto de confiança da diretoria após duas derrotas consecutivas, nada mudou em sua postura e que seguirá firme com sua ideia de jogo até o fim da temporada. As declarações foram dadas após os reveses contra PSG e Real Madrid, em um momento de reflexão para o time.

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Após uma semana intensa marcada por derrotas para PSG e Real Madrid, o Barcelona desacelerou para se reencontrar, segundo o próprio técnico Hansi Flick. Ele destacou que conversou com o presidente e Deco, e valorizou o comunicado do clube que expressou plena confiança na comissão técnica, mas ressaltou que a situação permanece a mesma e que não percebe falta de mentalidade no elenco.

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Temporada do Barcelona

Flick lembrou que o time venceu os primeiros 11 jogos da temporada e que, apesar das duas derrotas recentes, o foco é retomar as vitórias. Ele se mostrou convicto na ideia de jogo que implementa e garantiu que seguirá com essa filosofia até o final da temporada, considerando fundamental a convicção no projeto.

O treinador reconheceu que o momento não é o ideal, mas ressaltou que oscilações fazem parte do percurso longo de uma temporada. Sobre o clássico contra o Real Madrid, afirmou que o resultado poderia ter sido diferente e que o time teve chances para vencer, mesmo desfalcado de jogadores importantes como Xavi, Andreas, Eric e Jules. Para ele, o aprendizado com a derrota é essencial.

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A discussão sobre o estilo de jogo do Barcelona voltou à tona após as partidas recentes, especialmente com a chegada de Rodri, que tem buscado mais controle e calma em campo. Flick concorda que o time precisa administrar melhor a posse de bola, evitar perdas e manter o controle para decidir o ritmo do jogo, destacando que Rodri tem razão ao pedir mais serenidade.

Frenkie de Jong, que retornou no clássico, é visto por Flick como uma peça versátil e importante, podendo atuar tanto no meio-campo quanto na defesa, desde que esteja em plena forma e com a mentalidade adequada. O técnico também enfatizou que a defesa não é responsabilidade exclusiva dos zagueiros, mas que os atacantes devem colaborar na pressão para evitar perdas fáceis de bola.

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Para o próximo jogo contra o Alavés, Flick pode contar com Brian Fariñas, que já atuou como lateral na pré-temporada e tem se destacado nos treinamentos. O jovem jogador é considerado uma opção inteligente para a lateral, e o técnico acredita que chegou a hora de dar mais oportunidades a ele.

Com o Real Madrid a apenas três pontos de distância e a visita ao Atlético de Madrid se aproximando, o Barcelona precisa vencer para manter a disputa pelo título. Flick ressaltou que o time está motivado e que o treino recente mostrou bom estado de espírito, mas que a equipe precisa provar isso em campo contra o Alavés.

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O Barcelona enfrenta o Alavés no próximo compromisso, em partida decisiva para retomar o caminho das vitórias e manter a pressão na liderança do campeonato.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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