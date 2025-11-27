A relação entre o Flamengo e São Judas Tadeu é uma devoção antiga, carregada de fé, história e momentos decisivos que marcaram o clube. Neste sábado (29), milhões de rubro-negros se agarram as suas fés pelo sonho de conquistar o quarto título da Libertadores, que estará em disputa com o Palmeiras, em Lima (PER).

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o Flamengo, São Judas Tadeu não é apenas um santo: é um símbolo de esperança, superação e união, presente na identidade de milhões de rubro-negros.

A origem de tudo

Tudo começou nos anos 1950, quando o Flamengo vivia um longo jejum de títulos — sem vencer o Carioca desde 1944. Foi então que o Padre Góes, pároco da Igreja de São Judas Tadeu no Cosme Velho, interveio espiritualmente: celebrou missas com os jogadores, pediu que eles acendessem velas e rezassem ao santo e declarou que o título estava ao alcance, desde que a fé os acompanhasse.

continua após a publicidade

Eterno Apolinho tem história única com o santo

Em 2001, durante a final do Campeonato Carioca contra o Vasco, o locutor Washington Rodrigues — o lendário Apolinho — profetizou com sua voz inconfundível: "E acaba de chegar São Judas Tadeu". Pouco depois, Petkovic marcou de falta e garantiu o título, eternizando a frase na memória da Nação.

🔴Acompanhe a cobertura diária do Flamengo, direto de Lima, com o setorista do Lance! Lucas Bayer

Na nova cobertura de pinturas que o muro da Sede do Flamengo na Gávea recebeu em celebração aos 130 do clube, lá está a homenagem ao momento histórico que Apolinho e São Judas Tadeu eternizaram na história do Flamengo.

continua após a publicidade

Muro da Gávea homenageia São Judas Tadeu (Foto: Reprodução)

Dia de São Judas Tadeu virou o Dia do Flamenguista

A devoção pelo santo intercessor das causas impossíveis se tornou parte da cultura rubro-negra. No vestiário do time, em jogos importantes, costuma haver uma imagem de São Judas Tadeu antes da partida, como um ritual de proteção.

Esse vínculo se formalizou também no calendário: 28 de outubro, data cultuada na Igreja Católica como dia de São Judas Tadeu, tornou-se oficialmente o "Dia do Flamenguista", por lei municipal sancionada em 2007.

E a devoção segue viva até hoje — torcedores lotam a Igreja de São Judas Tadeu no Cosme Velho em momentos decisivos, pedindo pela vitória do time e reafirmando a fé no seu padroeiro.

Padre Góes

O resultado dessa aliança mística não tardou a surgir: o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca em 1953, e depois repetiu a dose em 1954 e 1955 — um tricampeonato histórico que muitos atribuem à bênção de São Judas Tadeu.

Para celebrar, em dezembro de 1957, o clube entronizou a imagem do santo na sede da Gávea, em cerimônia liderada pelo próprio Padre Góes.