Téo José relembra narração de 2021 e aponta favorito na final da Libertadores

Palmeiras e Flamengo farão a final da Libertadores no próximo sábado (29), em Lima, no Peru. Mas essa não será a primeira vez que os dois gigantes do futebol brasileiro se encontram na decisão do maior torneio da América Latina. O Lance! conversou com Téo José, que narrou a final de 2021, para esquentar o clima para a final.

Uma decisão do tamanho de uma final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo mexe com o coração de milhões de torcedores ao redor do mundo. Mas como é a sensação de ser a voz que conduz a emoção em uma transmissão dessa magnitude?

- A sensação de narrar um clássico, um jogo grande, um Palmeiras e Flamengo, ela sempre é um pouco diferente. Você se cobra mais na preparação, se cobra mais quando está no ar. Sensação de jogo grande, desafio, pressão. E isso é muito bom. Eu adoro desafio, pressão, chegar pilhado no evento. Você chega no jogo parecendo que vai jogar - começou Téo José.

- Quando eu chego na cabine, parece que sou uma pessoa do próprio jogo. Um estádio próximo do campo, e isso é muito bom. Nesses estádios de Copa do Mundo, a cabine é muito distante. Prefiro as cabines mais oróximas, tanto para sentir a atmosfera, quanto para ver a jogada - completou o narrador sobre a final entre Palmeiras e Flamengo.

Reação do narrador com o gol de Deyverson na final da Libertadores

Na final da Libertadores de 2021, o Palmeiras abriu o placar com Raphael Veiga, mas Gabigol empatou para o Flamengo. No primeiro tempo da prorrogação, Andreas Pereira escorregou, Deyverson roubou e fez o gol do título do Verdão. O narrador Téo José revelou qual foi sua reação com a jogada histórica.

- Na hora do gol do Deyverson, eu interrompi o comentário do Mauro Beting. Como a bola saiu em tiro de meta, e normalmente o perigo é menor, o Mauro estava comentando. Quando eu vi que o Deyverson roubou a bola, pensei: tenho que buscar para mim. Isso que passou na minha cabeça. Eu vi ele caminhando, caminhando e percebi que ele ia fazer o gol. Se você observar minha narração, eu já tava encaminhando a narração para terminar empatado, mas consegui pegar bem o lance - revelou Téo José , em entrevista ao Lance!

Deyverson foi o autor do gol do título da Libertadores do Palmeiras sobre o Flamengo (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Apesar de serem os mesmos clubes, o narrador enxerga que Palmeiras e Flamengo chegam para a final de 2025 bem diferentes daquela decisão.

- Em 2025, eles chegam diferentes. Naquele jogo, os dois times eram muito iguais. O Palmeiras era muito sólido, que já vinha de um título, e um Palmeiras que estava vivendo uma crescente. Era mais parecido. As duas torcidas com confiança total no título - começou o narrador da Band.

- Hoje, o Flamengo vive um momento bem melhor, e o Palmeiras em uma sequência ruim. Mas é uma outra competição, e o Abel prepara muito bem o time dele para isso. Ele aprendeu muito sobre decisões da Libertadores da América. Sábado, os dois times vão estar de igual para igual - completou Téo.

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras tem favorito?

Apesar do bom momento do Flamengo de Filipe Luís, Téo José apontou o Palmeiras como favorito para a grande decisão do próximo sábado (29). O motivo tem nome e sobrenome: Abel Ferreira.

- Como eu disse, o Abel aprendeu a jogar jogos decisivos de Libertadores. O Flamengo está com um time com melhor futebol, mais confiante. Mas o fator Abel, numa situação dessa, acho que pesa. Vai ser um jogo muito difícil, muito igual, mas eu aponto o time da torcida que canta e vibra como favorito - apontou Téo José.

A bola rola para a final da Libertadores às 18h (Brasília) do próximo sábado (29), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Em 2019, o Rubro-Negro se sagrou campeão em cima do River Plate no mesmo estádio e quer repetir o feito. O Verdão, que bateu o Flamengo em 2021, quer bater o rival mais uma vez.