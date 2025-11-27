Palmeiras x Flamengo: Jornalistas do L! elegem seleção da final da Libertadores

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo já começa antes do apito inicial — ao menos no debate sobre qual seria a escalação ideal somando ambos os elencos. Se em campo o duelo promete equilíbrio, fora dele o 11 ideal dos jornalistas mostra que essa final tem tudo para ser marcada pela força técnica dos dois melhores elencos do continente. Após entrevistar jornalistas do Lance!, o levantamento revelou que o Flamengo desponta como grande favorito.

Flamengo aparece com maior peso na formação ideal, especialmente no setor defensivo e na criação, mas o Palmeiras coloca nomes fortes como Piquerez, Allan e um Flaco decisivo que virou preferência no ataque. Confira como foi a votação;

Palmeiras x Flamengo: jornalistas escolhem 11 ideal

No gol, Rossi recebeu 72,6% dos votos e foi escolhido como o titular ideal. Na direita, Varela teve ampla vantagem, com 85,7%.

A dupla de zaga também ficou majoritariamente rubro-negra: Léo Ortiz — 85,7 e Léo Pereira — 66,7%

O Palmeiras emplacou seu primeiro nome na lateral esquerda, com Piquerez, que recebeu 66,7% dos votos.

O setor mais equilibrado da votação foi o meio-campo. Como primeiro volante, Pulgar venceu por pouco, com 52,4%. Já a disputa pela função de meia mais dinâmico terminou empatada entre Allan (Palmeiras) — 42,9% e Carrascal (Flamengo) — 42,9%.

Um grande destaque do setor foi Jorginho, escolhido por 85,7% dos jornalistas. E, como esperado, a maior unanimidade da votação ficou com Arrascaeta, que recebeu 95,2% — o índice mais alto de todo o levantamento.

Na disputa pelo centro do ataque, Flaco López ficou com 52,4%, superando os concorrentes diretos do Flamengo. Já na ponta, Vitor Roque dominou a votação com 95,2%, repetindo o mesmo percentual de Arrascaeta.

Apesar de o Flamengo ter mais jogadores no 11 ideal, o comando ficou com Abel Ferreira, escolhido por 90% dos jornalistas. A votação reflete o peso do técnico português em jogos decisivos e sua trajetória recente em competições continentais.

O time ideal segundo os jornalistas do LANCE!

GOL: Rossi

Rossi LD: Varela

Varela ZAG: Léo Ortiz

Léo Ortiz ZAG: Léo Pereira

Léo Pereira LE: Piquerez

Piquerez VOL: Pulgar

Pulgar MC: Jorginho

Jorginho MC: Allan / Carrascal (empate)

Allan / Carrascal (empate) MEI: Arrascaeta

Arrascaeta ATA: Flaco López

Flaco López PONTA: Vitor Roque

A final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Verdão soma três títulos, mesma marca do Flamengo. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.