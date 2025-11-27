Duda Dalponte, repórter da Globo que teve seu cabelo puxado três vezes enquanto cobria a presença de torcedores do Flamengo que apoiavam o elenco no embarque rumo a Lima, no Peru, para disputar a final da Libertadores, se pronunciou a respeito da agressão sofrida. O incidente aconteceu nas redondezas do aeroporto internacional do Galeão, durante jornal "O Hoje".

Duda Dalponte se pronuncia após sofrer agressão em cobertura do AeroFla

A gente está acostumado a fazer essas coisas com torcida e, às vezes, tem empurra-empurra, tem uma muvuca, que é normal. Na primeira vez que puxaram, eu achei que tinha sido sem querer. Na segunda vez, eu entendi que foi proposital e aí, na terceira, eu virei para tentar entender o que estava acontecendo, para tentar achar quem estava fazendo aquilo.

Eu já levei bebida, já levei tinta, já tiraram sem querer o meu fone e tudo isso é do jogo. Mas tem algumas coisas que não são brincadeiras, que não são só empolgação. Tem algumas coisas que são agressão e o que aconteceu hoje foi uma agressão. É uma situação lamentável, fiquei muito triste por ter vivido isso, por isso ainda acontecer.

Espero que não se repita mais, que sirva de aprendizado. Para que essas pessoas que faltam com respeito com jornalistas na rua, que estão trabalhando principalmente com mulheres, se toquem de alguma forma. Mas o principal objetivo desse vídeo é para dizer que eu estou bem, que eu gosto muito de fazer isso, de estar na rua, de mostrar a festa dos torcedores e continuarei fazendo isso.

Repórter da Globo sofre agressão durante cobertura com torcida do Flamengo

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação do responsável pela agressão ou sobre eventuais medidas tomadas após o episódio na recepção do Flamengo. Também não há confirmação de registro formal da ocorrência junto às autoridades.

As imagens da transmissão ao vivo registraram o momento em que a repórter sofreu os puxões consecutivos em seu cabelo.