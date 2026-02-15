Arsenal supera últimas cinco campanhas na FA Cup e busca marca dos 'Invencíveis'

Com uma goleada por 4 a 0 sobre o Wigan, o Arsenal superou as últimas cinco campanhas da FA Cup e chegou às oitavas de final da competição. Os Gunners de Mikel Arteta lutam para superar os "Invencíveis" em um novo torneio após ter conquistado tal feito na Copa da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O termo "Invencíveis" se refere ao Arsenal de 2003/2004, que conquistou a Premier League sem perder jogos ao longo de 38 rodadas. No entanto, o histórico elenco dirigido por Arsène Wenger foi eliminado nas semifinais da FA Cup e da Copa da Liga Inglesa, além de cair nas quartas de final da Champions League naquela temporada.

continua após a publicidade

Além disso, o Arsenal quebra um jejum de cinco anos longe das oitavas de final da FA Cup. Nas últimas cinco temporadas, os Gunners foram eliminados entre as 3ª e 4ª rodadas da Copa da Inglaterra, sendo quatro vezes na estreia da competição.

➡️ Aposte nos jogos da Premier League!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Arsenal estanca ferida e pior fase na Premier League

Com a vitória tranquila sobre o Wigan, o Arsenal estanca a ferida pela pior fase na Premier League. Os Gunners seguem na luta por um dos títulos mais tradicionais da Inglaterra, que foi conquistado pela última vez pelo clube do norte de Londres em 2019/2020.

O resultado não chega a ser um curativo para uma equipe que venceu apenas dois dos últimos seis jogos no Campeonato Inglês e vê o Manchester City se aproximar na classificação. Mas a forma como venceu o Wigan, que luta para não cair para a 4ª divisão, é animadora apesar da diferença técnica entre os times.

Arsenal lidera ranking de maiores campeões da FA Cup (Arte: NotebookLM)

Próxima fase da FA Cup dará o tom da ambição dos Gunners

Na FA Cup, o Arsenal fez seu segundo jogo, mas ainda não enfrentou um clube da elite do futebol inglês. Na próxima fase, os Gunners podem enfrentar uma equipe da Premier League, uma vez que nove clubes da primeira divisão já estão classificados para as oitavas de final.

Um fator que pesa negativamente para o Arsenal é a questão do excesso de partidas decisivas em março. Os Gunners voltarão a jogar pela FA Cup no fim de semana dos dias 7 e 8 do próximo mês, mas a equipe de Mikel Arteta tem compromissos pela Champions League entre os dias 10/11 e 17/18.

O Arsenal também tem a final da Copa da Liga Inglesa diante do Manchester City a ser disputada em Wembley, no dia 22 de março. Além de todas as partidas programadas da Premier League, onde cada partida é uma decisão para os londrinos.

Calendário do Arsenal em março de 2026 com jogos de quatro competições diferentes (Arte: NotebookLM)

Em meio a esse calendário pesado, o Arsenal conseguiu dar oportunidades para diversos nomes do elenco contra o Wigan, o que foi facilitado pela construção da vitória ainda na etapa inicial. Com isso, Mikel Arteta conseguiu descansar peças chaves, como Declan Rice e Gabriel Magalhães, além de dar ritmo para atacantes, como Gabriel Jesus, Martinelli e Madueke, que brilharam com um gol cada um.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.