Meia desabafa após tropeço do City na Premier League: 'Não estamos felizes'

O Manchester City iniciou 2026 com um resultado frustrante na luta pelo título da Premier League. Em partida disputada no Stadium of Light, na noite de quinta-feira (1º), a equipe de Pep Guardiola não saiu de um empate sem gols contra o Sunderland, permitindo que o líder Arsenal abrisse quatro pontos de vantagem no topo da tabela.

Mesmo detendo 67% de posse de bola e com 14 finalizações, os Citizens esbarraram na organização defensiva dos donos da casa, que seguem invictos em seu estádio na temporada. O capitão Bernardo Silva não escondeu a decepção com a performance coletiva da equipe no primeiro compromisso do ano.

— Não estamos felizes porque esperávamos algo melhor do que isso. No primeiro tempo, atacamos rápido demais e não movimentamos o time para encontrar espaços. Tivemos chances na etapa final, mas foi um daqueles dias em que a bola não entrou — lamentou o meia português.

Bernardo Silva em ação na partida entre Sunderland e Manchester City, pela Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Sunderland celebra ponto

Se pelo lado de Manchester o sentimento era de decepção, o técnico do Sunderland, Regis Le Bris, comemorou a postura agressiva dos jogadores na partida. O treinador destacou que a estratégia de pressionar o City no campo de ataque foi fundamental para quebrar o ritmo habitual de jogo imposto por Guardiola.

— Mostramos muita garra contra, provavelmente, uma das melhores equipes da Europa no momento. Acho que fomos ousados e atrapalhamos a rotina deles. Também criamos oportunidades, então foi um bom jogo — avaliou o técnico.

Erling Haaland disputa bola com Nordi Mukiele durante a partida entre Sunderland e Manchester City, válida pela Premier League, no Stadium of Light (Foto: Andy Buchanan/AFP)

O que vem por aí? 🔎

O Sunderland terá seu próximo desafio contra o Tottenham neste domingo (4), às 12h, no horário de Brasília, no Tottenham Hotspur Stadium, em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. O Manchester City, por sua vez, enfrentará o Chelsea no mesmo dia, às 14h30, no Etihad Stadium, também pela primeira rodada do returno.

