Jornal espanhol destaca passagem de Endrick no Real Madrid: 'Estranho'

Apesar de ter sido apresentado no Santiago Bernabéu diante de 45 mil pessoas e contratado por 60 milhões de euros, Endrick deixou o Real Madrid rumo ao Lyon por empréstimo. Com essa situação, o jornal espanhol "As" publicou uma análise detalhada sobre a passagem do jogador. Segundo a publicação, a situação do brasileiro em Madri tornou-se insustentável após ele atuar em apenas 11% dos minutos totais desde sua chegada à Espanha.

Os números expostos pelo diário revelam um contraste entre eficiência e falta de oportunidades. Endrick ostenta uma média de um gol a cada 135 minutos, rendimento superior ao de muitos titulares, mas que não foi suficiente para convencer os treinadores que passaram pelo clube no período. Na sua primeira temporada, sob o comando de Carlo Ancelotti, ele jogou apenas 13% do tempo possível, chegando a ficar 196 dias sem atuar por mais de 20 minutos em uma única partida (excluindo a Copa do Rei).

— O menino de 18 anos que movimentou 60 milhões de euros… Um diamante que rompeu a chorar no estádio. Mas aí tudo começou a dar errado. O balão esvaziou. Tudo passou a ser misterioso — destacou o artigo do jornal espanhol.

Endrick comemora gol no jogo do Real Madrid contra o Real Sociedad (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Declínio de minutos com Xabi Alonso

A publicação, intitulada "O estranho caso de Endrick", destacou a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico, que, ao em vez de aumentar o espaço do brasileiro, aumentou o isolamento. Nesta temporada 2025/26, Endrick participou de apenas 4,5% dos minutos (99 de 2.250 possíveis). Embora tenha enfrentado uma lesão muscular no início da jornada, o atacante esteve disponível em 20 partidas, mas permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos em 15 oportunidades.

A sequência negativa foi interrompida apenas por breves aparições de 11 minutos contra Valencia e Manchester City, além de uma titularidade contra o modesto Talavera, pela Copa do Rei. Diante da falta de perspectivas no Real Madrid e do desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira, o jogador entendeu que a saída era necessária.

Endrick em reapresentação para a pré-temporada 2025/26 do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Empréstimo com cláusula de minutagem

A solução encontrada foi o empréstimo ao Lyon até junho de 2026. Para evitar que o cenário de Madri se repita na França, o Real Madrid incluiu uma cláusula de "obrigação de jogo": o Lyon deverá escalar Endrick em pelo menos 25 partidas até o fim do contrato, sob pena de multa financeira aos cofres merengues.

O acordo não envolve aumento salarial, apenas a busca por regularidade competitiva. Após recusar propostas de clubes como a Real Sociedad no verão passado para tentar triunfar no Real Madrid, Endrick agora foca em recuperar o ritmo de jogo para garantir sua vaga na Copa do Mundo deste ano.

Endrick anunciado pelo Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)

