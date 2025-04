Entre o Al-Ahli do capitão Roberto Firmino e o Al-Hilal do técnico Jorge Jesus, melhor para a equipe do brasileiro, que continua sua luta pelo inédito título da Champions Asiática. Nesta terça-feira (29/04), o time carimbou a vaga na final com uma atuação implacável e vitória por 3 a 1, com direito a mais um gol do atacante. O adversário da decisão sairá da semifinal desta quarta (30) entre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e o Kawasaki Frontale, do Japão.

Firmino, que já tinha deixado sua marca nas quartas de final, no sábado (26), quando foi eleito melhor da partida na vitória sobre o Buriram United (TAI), foi quem abriu o caminho da vitória no clássico saudita. Logo aos nove minutos de jogo, aproveitou cruzamento preciso de Galeno da esquerda e saiu para o abraço. Ivan Toney ampliou para o "Nacional", e Salem Al-Dawsari chegou a descontar, mas Firas Al-Buraikan completou o triunfo na reta final.

- Foi uma das nossas melhores atuações na temporada, diante de um time muito qualificado. Realmente, todos fizeram uma bela partida e merecemos chegar à final. Vamos aguardar quem vem pela frente na decisão, mas queremos muito esse título que o clube nunca conquistou - disse Firmino. Em toda a história da Champions da Ásia, o Al-Ahli chegou a duas decisões, mas perdeu ambas para times coreanos: 3 a 1 para o Busan I’Park em 1986; e 3 a 0 para o Ulsan Hyundai em 2012.

🔢 Números de Firmino pelo Al-Ahli na Champions de 2024-25

⚽ 11 jogos

⌛ 756 minutos em campo

🥅 6 gols

📤 5 assistências

✅ 11 vitórias

Roberto Firmino comemora gol pelo Al-Ahli na Champions Asiática (Foto: Divulgação)

Com a camisa do Al-Ahli, já são 21 gols em 64 partidas para o centroavante ex-Liverpool. A final da Champions Asiática está marcada para o próximo sábado, dia 3 de maio, e também será realizada em Riade, na Arábia Saudita.