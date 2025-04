Bayern de Munique chega a acordo com astro do futebol alemão

O Bayern de Munique está próximo de um acordo com o meio-campista Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen. Segundo o portal francês "Footmercato", as duas partes já têm um acordo verbal costurado para a transferência no verão europeu.

Resta apenas o acerto com o clube que detém os direitos do atleta. Wirtz tem contrato com os "Onze da Fábrica" até o fim do primeiro semestre de 2027, o que leva à obrigatoriedade de um pagamento para concretizar a saída. O central deve custar aos bávaros, no mínimo, 100 milhões de euros (quase R$ 650 milhões na cotação atual).

Os holofotes do futebol europeu foram apontados para Florian em uma temporada iluminada do Bayer Leverkusen. Em 2023-24, com Xabi Alonso no comando, os alemães ficaram invictos por 51 jogos, e conquistaram a Bundesliga pela primeira vez em sua história, além da Copa da Alemanha.

Os troféus foram parar na Renânia do Norte-Vestfália muito através do futebol demonstrado por Wirtz, que teve influência direta em boa parte dos gols anotados pela equipe e desfilou qualidade nos gramados germânicos. Na temporada atual, porém, o desempenho do time caiu, o que pode facilitar um interesse pelo salto aos bávaros - Xabi Alonso, inclusive, é listado para assumir o Real Madrid com a saída de Carlo Ancelotti.

Florian Wirtz, desejado pelo Bayern de Munique, em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Instagram)

O camisa 10 foi moldado na base do Colônia, mas adquirido pelo Bayer no início de 2020, quando tinha apenas 16 anos. Rapidamente, foi promovido aos profissionais, estreando em maio do mesmo ano, diante do Werder Bremen, e deu início a uma história de cinco anos no oeste alemão.

🔢 Números de Wirtz, alvo do Bayern de Munique, pelo Leverkusen

⚽ 194 jogos

🥅 56 gols

📤 61 assistências

🏆 Títulos: Bundesliga de 2023-24, Copa da Alemanha de 2023-24 e Supercopa da Alemanha de 2024