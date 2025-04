O atacante brasileiro Erison foi decisivo na vitória do Kawasaki Frontale por 3 a 2 sobre o Al-Sadd, neste domingo (27), pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, em Jeddah, na Arábia Saudita. Com o resultado, o clube japonês garantiu vaga inédita na semifinal do torneio continental, onde enfrentará o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, na próxima quarta-feira (30).

Logo aos quatro minutos de jogo, Erison abriu o placar após receber assistência de Akihiro Ienaga e finalizar com precisão no canto direito do goleiro adversário. O Al-Sadd empatou rapidamente com Paulo Otávio, mas Marcinho recolocou o Kawasaki em vantagem aos 21 minutos. Na segunda etapa, Claudinho igualou novamente o marcador, levando a partida para a prorrogação. Foi então que Yasuto Wakizaka aproveitou um erro defensivo e marcou o gol da classificação aos sete minutos do tempo extra.

- Fico muito feliz por ter ajudado a equipe com esse gol importante. Estamos fazendo história com a camisa do Kawasaki e agora temos um grande desafio pela frente contra o Al-Nassr. Enfrentar o Cristiano Ronaldo será uma honra, se trata de um ídolo e de uma referência do futebol mundial, e vamos nos preparar da melhor forma possível para continuar avançando na competição - declarou o atleta após a partida.

🔢 Números de Erison pelo Kawasaki Frontale

Na temporada 2025, Erison disputou 20 partidas pelo Kawasaki Frontale, marcando seis gols e contribuindo com uma assistência. Na J1 League, foram 11 jogos e três gols, enquanto na Liga dos Campeões da Ásia Elite, o atacante participou de nove partidas, balançando as redes três vezes e fornecendo um passe para tento. Seu desempenho tem sido fundamental para o sucesso da equipe nas competições nacionais e internacionais.

