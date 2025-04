Titular do Arsenal no confronto com o PSG, pela Champions League, o brasileiro Gabriel Martinelli protagonizou um lance na primeira etapa e recebeu críticas após a tomada de decisão, em duelo realizado no Emirates Stadium.

Em desvantagem no placar, o time inglês chegou ao ataque por intermédio do camisa 11, que saiu frente a frente com Donnarumma. Porém, na hora da finalização, acabou telegrafando o movimento corporal, e ao chutar, viu o italiano realizar grande intervenção para evitar o gol.

Nas redes sociais, Martinelli foi duramente criticado por torcedores do Arsenal após a tentativa da finalização, que caso fosse convertida, teria sido justamente o tento do empate.

👀 Veja reações da web durante o duelo da Champions League

Nas quartas de final, Gabriel havia sido protagonista no confronto com o Real Madrid. Além de receber elogios pela entrega na marcação, foi do ponta-esquerda o gol que findou a eliminatória. Já com 4 a 1 no agregado, o Arsenal se defendeu no Santiago Bernabéu, e nos acréscimos da segunda etapa, o atacante disparou com campo praticamente aberto e converteu a chance, em lance semelhante ao desta terça-feira.

Martinelli é um dos jogadores de ataque que sempre são considerados para as convocações da Seleção Brasileira. Até aqui, são 16 partidas com a Amarelinha, com dois gols: contra a Colômbia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e contra o México, em amistoso.