O Chelsea venceu o Djurgarden, da Suécia, por 1 a 0 e está na final da Conference League. O time inglês já havia vencido o jogo da ida da semifinal da competição por 4 a 1 fora de casa, e administrou a vantagem no Stamford Bridge para garantir a classificação. Com um bonito gol de Dewsbury-Hall, os Blues entraram em campo com um time modificado, como vem sendo comum na competição. O adversário da final vai sair do confronto entre Fiorentina e Real Betis, que está indo para a prorrogação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a boa vantagem construída no jogo de ida, o Chelsea administrou o jogo e venceu com tranquilidade. Aos 37' da primeira etapa, Dewsbury-Hall recebeu passe em profundidade, driblou a marcação e finalizou com categoria para abrir o placar.

continua após a publicidade

Dewsbury-Hall faz bonito gol pelo Chelsea contra o Djurgarden pela Conference League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

No segundo tempo, George ainda perdeu um gol inacreditável já sem goleiro após cruzamento de Sancho pelo lado direito. Foram chances atrás de chances desperdiçadas pelos Blues, que poderiam ter feito bem mais que um gol. Aos 25' da segunda etapa, o Djurgarden ainda chegou com perigo, exigindo boa defesa de Jörgensen, mas não passou disso. Aos 45', os mandantes ainda tiveram a chance de ampliar após bela arrancada de Gusto, mas o Francês chutou com desvio para fora.

O que vem por aí para Chelsea e Djurgardens?

Finalista da Conference, o Chelsea volta a campo neste domingo (11) para visitar o Newcastle em jogo válido pela 36ª rodada da Premier League. O time londrino ocupa atualmente a quinta colocação da competição e briga por vaga direta na próxima Champions League. Por outro lado, o Djurgarden volta a jogar nesta segunda-feira (12) para enfrentar o Gotemburgo pelo Campeonato Sueco.