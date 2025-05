Antony brilha, Betis empata com Fiorentina e encara o Chelsea na final da Conference League

Com brilho de Antony, o Betis garantiu o empate em 2 a 2 com a Fiorentina, pelo jogo de volta da semifinal da Conference League, nesta quinta-feira (8). O brasileiro abriu o placar para a equipe espanhola, enquanto Gosens virou o duelo na etapa inicial. Na prorrogação, Ezzalzouli igualou o marcador com assistência do camisa sete.

Com o empate, o Betis garantiu vaga na final da Conference League, uma vez que havia vencido a Viola no jogo de ida por 2 a 1. No dia 28 de maio, a equipe de Manuel Pellegrini encara o Chelsea em busca do título continental.

Como foi a partida entre Fiorentina e Betis?

Em uma etapa inicial com muita emoção, Betis e Fiorentina criaram jogadas de perigo em uma partida com trocação franca. Mas os espanhóis abriram o placar com Antony cobrando uma falta com categoria e marcando um golaço aos 29 minutos. No entanto, a Viola empatou com Gosens aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando no cantinho aos 33 minutos. Na sequência, o Betis teve a oportunidade de voltar à frente no placar com Johnny recebendo passe, mas a finalização carimbou o travessão. E aos 42 minutos, a Fiorentina virou o jogo com Gosens aproveitando novo escanteio, mas do lado oposto e estufando as redes de cabeça.

Na segunda etapa, o Betis buscou pressionar a Fiorentina, enquanto a Viola seguia assustando nas bolas paradas. No entanto, as melhores chances da equipe espanhola foram criadas no fim da partida com Antony aproveitando uma saída de bola errada da defesa, infiltrando na área e batendo cruzado para grande defesa de De Gea, enquanto Fornals pegou o rebote e bateu para nova intervenção do espanhol. No entanto, as equipes não foram capazes de furar as defesas adversárias, e o confronto foi para a prorrogação.

Na prorrogação, o Betis teve um início melhor e assustou a Fiorentina com uma cabeçada de Natan para defesa de De Gea. E aos seis minutos da etapa inicial, Antony foi acionado pelo lado direito, tocou para Ezzalzouli livre de marcação escorar para o fundo das redes. Apesar das mudanças da Fiorentina para tentar fazer uma pressão, os espanhóis seguiram melhores, desperdiçaram boas chances de contra-ataques, inclusive com uma bola na trave de Ezzalzouli, mas garantiram vaga na decisão com uma vitória por 4 a 3 no placar agregado.

O que vem por aí para Fiorentina e Betis?

No domingo (11), o Betis recebe o Osasuna, pela 35ª rodada da La Liga visando classificação para a próxima Champions League. Por outro lado, a Fiorentina volta a campo para enfrentar o Venezia, na segunda-feira (12), pela 36ª rodada do Campeonato Italiano.

✅ FICHA TÉCNICA

Fiorentina 2 x 2 Betis - Conference League

Semifinal (Volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Artemi Franchi, em Florença (ITA).

🥅 Gols: Antony, 29'/1ºT (0-1); Gosens, 33'/1ºT (1-1); Gosens, 42'/1ºT (2-1); Ezzalzouli, 6'/1ºT Prorrogação (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Dodô, Richardson, Kean, Fagioli, Pongracic, Ranieri e Folorunsho (FIO); Fornals, Natan e Ruibal (BET)

FIORENTINA (Técnico: Raffaele Palladino)

De Gea; Pongracic (Zaniolo), Comuzzo e Ranieri; Dodô (Colpani), Adli (Richardson), Mandragora, Fagioli (Folorunsho) e Gosens (Parisi); Kean e Gudmundsson (Beltrán).

BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Vieites; Sabaly (Bellerín/Pablo García), Bartra (Mendy), Natan e Rodríguez; Johnny, Lo Celso (Ezzalzouli) e Isco; Antony, Bakambu (Altimira) e Fornals (Ruibal).