Nesta quinta-feira (8), Antony fez um belo gol de falta na partida entre Real Betis e Fiorentina, pela volta da semifinal da Conference League. O golaço do atacante repercutiu nas redes sociais, com brasileiros e estrangeiros se rendendo à fase que ele vive. Desde que chegou no Betis, Antony mudou completamente sua forma que vivia no Manchester United, recuperando sua confiança. O brasileiro tem quatro gols nos últimos cinco jogos pela equipe espanhola. Pelo United, foi apenas um gol marcado no início da temporada.

Antony teve boa atuação na partida válida pela semifinal da Conference League. Além do gol de falta, ele deu uma assistência na prorrogação da partida. O Real Betis empatou em 2 a 2 com Fiorentina e avançou à final, quando enfrenta o Chelsea, que venceu o Djurgarden por 1 a 0.

Confira a reação dos torcedores ao golaço de Antony nas redes sociais: ⬇️

— Linda cobrança de falta!! Antony adicionando mais 20 milhões de euros no seu valor de mercado 😭— Se rendeu o telespectador.

— Antony com um lindo gol de falta. Melhor do que Garnacho na minha opinião — disse o torcedor.

— Dói admitir isso, mas Antony está transformando o meme em realidade — brincou.

Números de Antony no Real Betis

Antony foi um dos destaques do Betis na Conference League (Foto: Divulgação/X)

Desde que chegou no Real Betis, no meio desta temporada, Antony recuperou seu bom futebol, fazendo gols - golaços -, e distribuindo assistências. Parte dos torcedores brasileiros já voltaram a pedir o atacante na Seleção Brasileira. Confira os números do brasileiro pelo clube espanhol: