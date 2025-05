O Bologna derrotou o Milan por 1 a 0 e se sagrou campeão da Copa da Itália, encerrando um jejum de 51 anos sem levantar o troféu. A final foi disputada nesta quarta-feira (14), no Estádio Olímpico, em Roma. O gol do título foi marcado por Ndoye, já no segundo tempo.

Milan x Bologna: Como foi a final da Copa da Itália?

O confronto começou intenso, com as duas equipes criando boas oportunidades. Apesar do favoritismo do Milan, o Bologna não se intimidou e respondeu à altura. Nos primeiros minutos, foi o time rossonero que levou mais perigo, exigindo duas grandes defesas de Skorupski, uma delas em chute de Jovic após rebote da zaga.

Entretanto, a equipe do Bologna não deixava barato, e atacava o Milan, fazendo Maignan trabalhar. Apesar de ter começado melhor, o Milan não conseguiu manter o domínio e viu o Bologna aos poucos tomar as rédeas do duelo em um jogo físico e disputado. Três jogadores foram advertidos com cartão amarelo antes do intervalo, e o placar seguiu zerado.

Beukema desarmando Rafael Leão, no confronto entre Milan e Bologna, pela final da Copa da Itália. (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

Na segunda etapa, o Bologna voltou com mais intensidade e foco. A equipe era mais intensa e voltou do intervalo mais focada. As estatísticas estavam a favor do time, e aos 8 minutos da segunda etapa, a pressão tomou uma forma: Ndoye marcou e abriu placar para os rossoblù. O Milan, que parecia jogar com tranquilidade, parecendo que poderiam vencer a qualquer momento, levou um banho de água fria.

O prosseguir do jogo não foi feliz para o Milan, o clube mexeu, porém, continuou ineficaz. A equipe pouco chegava com perigo na meta do Bologna, e seus atacantes não conseguiam desenvolver a sua jogada. Os jogadores não conseguiam furar a defesa montada por Vincenzo Italiano, que fechou a casinha e colocou mais defensores em campo, dificultando a vida dos atacantes rossoneri ainda mais.

A estratégia funcionou. O ataque do Milan foi nulo no segundo tempo, e com isso, o Bologna derrotou os rossoneri e se sagrou campeão da Copa da Itália após 51 anos de espera. Além disso, a equipe solidificou um aproveitamento perfeito em finais da competição: em três participações na grande decisão, o Bologna venceu as três.

O que vem por aí?

Após a derrota, o Milan volta a campo novamente para duelar contra a Roma, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe jogará no próximo domingo (18), às 15h45 (de Brasília). O Bologna também jogará pela Serie A, no mesmo dia e horário, porém, contra a Fiorentina.

✅ FICHA TÉCNICA

Milan 0x1 Bologna

FINAL - COPA DA ITÁLIA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de maio de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA).

🥅 Gols: Ndoye (BOL 7'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Tomori (MIL); Ferguson (BOL); Pulisic (MIL); Fabbian (BOL); Lucumí (BOL)

🟥 Cartões vermelhos: -

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Fofana, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, Leão e Jovic.

BOLOGNA (Técnico: Vincenzo Italiano)

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro