Histórico; Bologna vai à final da Copa da Itália após mais de 50 anos

Após vencer o jogo de ida fora de casa por 3 a 0, o Bologna voltou a vencer o Empoli, dessa vez por 2 a 1, e se classificou à final da Copa da Itália depois de 51 anos em jogo válido pela volta das semifinais da competição. Os gols da partida foram marcados por Fabbian e Dallinga, para os mandantes, e Kovalenko, para os visitantes. O Bologna entrou em campo com um time bem modificado, confiando na vantagem que havia aberto no jogo da ida. Agora, o time enfrenta o Milan, que se classificou à final em confronto contra a Inter de Milão.

A última vez em que o Bologna esteve na final da Copa da Itália foi em 1973/1974, quando foi campeão em cima do Palermo.

Como foi a partida entre Bologna e Empoli?

Logo no início da partida, De Silvestri cabeceou sozinho após cobrança de escanteio, mas mandou para fora sem perigo para o gol do Empoli. Aos 7 minutos de jogo, o Bologna abriu o placar com Giovanni Fabbian após jogada vinda de outro escanteio. Aos 9, Lykogiannis finalizou com perigo para os mandantes. o início de jogo dava sinais de domínio total para o Bologna no confronto.

Aos 11, o Empoli conseguiu sua primeira chegada com perigo em contra-ataque, mas desperdiçou. Aos 18, uma jogada ensaiada quase resultou no gol de empate do Empoli, mas Ravaglia defendeu a finalização dentro da área. Aos 32, veio o empate do Empoli. Kovalenko finalizou sem goleiro após rebote de Ravaglia em contra-ataque dos visitantes.

Empoli comemora gol contra o Bologna (Reprodução: Instagram)

Na segunda etapa, o Bologna rodou mais ainda seu time titular. Aos 10 minutos, veio a primeira chegada dos mandantes, mas Cambiaghi mandou por cima do gol. Aos 24, Domínguez desperdiçou uma bela oportunidade ao driblar o goleiro, mas perder o ângulo da finalização. Aos 28, Domínguez novamente levou perigo ao chutar de fora da área sobre o gol. O Bologna tratou de administrar o resultado agregado e botou meninos da base para jogar. Aos 41, Dallinga deu números finais ao confronto após cabeceio vindo de cruzamento da esquerda. Dois a um para o Bologna e cinco a um no agregado.

O que vem por aí para Bologna e Empoli?

Na segunda-feira (28), o Bologna volta a campo para visitar a Udinese às 13h30 (de Brasília) pelo Campeonato Italiano. Já o Empoli volta a jogar no próximo domingo (27), às 10h (de Brasília) para visitar a Fiorentina pela 34ª rodada da Serie A italiana.

✅ FICHA TÉCNICA

Bologna 2 x 1 Empoli - Copa da Itália

Semifinal

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha (ITA).

🥅 Gols: Fabbian, 7'/1ºT (1-0), Kovalenko, 32/1ºT (1-1), Dallinga, 41'/2ºT (2-1).

🟨 Cartões amarelos: De Sciglio (EMP), Mariannucci (EMP), Orsolini (BOL), Sambia (EMP).

BOLOGNA (Técnico: Vincenzo Italiano)

F. Ravaglia, L. De Silvestri, S. Beukema, J. Lucumí (Martin Erlić), C. Lykogiannis, R. Freuler (El Azzouzi), N. Moro, R. Orsolini (Benjamín Domínguez), G. Fabbian (Tommaso Pobega), N. Cambiaghi (Estanis Pedrola), T. Dallinga.

EMPOLI (Técnico: Roberto D'Aversa)

J. Seghetti, L. Mariannucci (Saba Goglichidze), J. Bacci (Liam Henderson), V. Kovalenko (Thomas Campaniello), T. Ebuehi (Emmanuel Gyasi), M. De Sciglio, J. Sambia, I. Konate, L. Cacace, L. Tosto, O. Solbakken (Lorenzo Colombo).