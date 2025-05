Cristiano Ronaldo Júnior, filho mais velho do astro Cristiano Ronaldo, atraiu olhares de importantes clubes europeus em sua estreia pela seleção sub-15 de Portugal. Segundo o jornal britânico "The Sun", ao menos dez equipes enviaram olheiros para acompanhar o desempenho do jovem. Entre os observadores estavam representantes de Manchester United e Bayern de Munique.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atuando no Torneio Internacional Vlatko Markovic, realizado na Croácia, Portugal, de Cristianinho, venceu o Japão por 4 a 1. O jornal croata "Sportske Novosti" informou que outros grandes nomes do futebol europeu também estavam presentes, como Tottenham, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Juventus, Inter de Milão, Atalanta, Hoffenheim e RB Salzburg.

continua após a publicidade

O jovem atleta já teve uma experiência na base do Manchester United, durante o período em que Cristiano Ronaldo jogou pelo clube entre 2021 e 2022. Atualmente, Cristianinho integra as categorias de base do Al-Nassr, equipe saudita onde seu pai atua desde o fim de 2022.

Cristiano Ronaldo Júnior em ação pela seleção sub-15 de Portugal (Foto: Reprodução/Cristiano Ronaldo)

A presença de Cristianinho na seleção portuguesa gerou grande expectativa entre os torcedores, imprensa e, principalmente, o pai. Cristiano Ronaldo já tinham comemorado bastante a primeira presença do robozinho na lista dos convocados. Após o jogo, o astro do Al-Nassr publicou uma série de fotos do filho em campo e o parabenizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

Como foi a atuação de Cristiano Ronaldo Jr por Portugal?

Aos nove minutos do segundo tempo, o técnico João Santos substituiu Abdu Cassamá para pôr Cristiano Ronaldo Júnior. Segundo o jornal "AS", o filho do astro pouco tocou na bola até o final da goleada portuguesa. Aos 14 anos, ele atua nas categorias de base do Al Nassr, da Arábia Saudita, mesmo clube onde o pai joga atualmente.

O Torneio Vlatko Markovic serve como preparação para os jovens talentos e reúne seleções de base de diversos países. Os próximos desafios de Portugal serão contra a Grécia, no dia 14 de maio, e diante da Inglaterra, no dia 16 de maio.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.