John Textor se manifesta sobre polêmica de acordo no Lyon

John Textor, dono de ações no Botafogo e no Lyon, comprou uma briga séria na França. Através do clube local, o bilionário norte-americano detonou uma matéria publicada pelo jornal "L'Équipe", em que sua gestão foi ligada a um acordo com a Uefa para não perder a possibilidade de atuar em competições europeias.

Segundo o jornalista Étienne Moatti, há o risco de os Leões não jogarem nenhum torneio europeu em 2025-26, por conta dos mais de R$ 725 milhões de dívida, e sofrerem também outras sanções severas por parte da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional (LFP), que solicita uma rápida resolução dos problemas.

Em nota, porém, Textor despreocupou os torcedores e afirmou que esteve em reunião com a própria Uefa nesta quinta-feira (8). Na conversa com a entidade, o mandatário mostrou suas tentativas de resolver os entreveros econômicos, e afirmou que tentará chegar a um acordo para minimizar os problemas sem que haja a necessidade de uma punição severa.

A entidade europeia, três dias antes da reunião, divulgou uma sanção de 200 mil euros (cerca de R$ 1,27 milhão na cotação atual) ao Lyon, por conta da ausência do pagamento de algumas contas ao longo de 2024-25. No âmbito nacional, a diretoria já está notificada pela DNCG da possibilidade de queda para a Ligue 2, mesmo que, neste momento, ocupe a sétima colocação da primeira divisão, e esteja a apenas três pontos da zona de qualificação à Champions.

John Textor, através do Grupo Eagle, controla ações no Botafogo, no Lyon, no Crystal Palace e no RWD Molenbeek (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

👀 Veja a nota de John Textor pelo Lyon

"Entendo que o Olympique Lyonnais enfrenta muitos desafios no atual contexto econômico do futebol francês, e agora europeu, especialmente porque nos esforçamos para restabelecer nosso clube entre os maiores clubes europeus. Hoje, como nos últimos dias, outro jornalista decidiu escrever um artigo hipotético prevendo circunstâncias desastrosas caso certas expectativas dos órgãos governamentais em relação à sustentabilidade financeira não sejam atendidas. A tese desses artigos é sempre a mesma: se o OL não parar de perder dinheiro, ou se os acionistas da Eagle decidirem não investir mais, então o OL será excluído do campeonato ou da UEFA. Os detalhes podem mudar, cenários hipotéticos podem se multiplicar e se tornar mais alarmantes a cada nova informação não confirmada, e simplesmente optamos por não responder à maioria desses artigos. De fato, esta semana, um grande meio de comunicação me pediu para responder a uma análise aparentemente bem escrita sobre nosso relacionamento com nossos credores, publicada em uma conta do Instagram com apenas 6.000 seguidores. Embora eu aprecie esse pedido, não podemos simplesmente nos preocupar com todo esse barulho.

Dito isto, quando o mesmo jornalista, de um grande órgão de comunicação social, escreve pelo menos três artigos (DNCG, sanções a Paulo Fonseca e UEFA) que revelam fontes diretas, prevendo cenários alarmantes de sanções e incumprimento, com cenários hipotéticos que são levados ao conhecimento do jornalista antes de serem do conhecimento do nosso clube - ou pior, em alguns casos, os artigos são baseados em meias-verdades que ainda não foram provadas e que podem nunca vir a acontecer, temos de reagir de forma a evitar qualquer desinformação que pareça (não do jornalista, mas da fonte anónima) ter um objetivo malicioso. O artigo em questão foi publicado hoje, intitulado: "A UEFA propõe um 'acordo negociado' ao OL, que corre o risco de ser excluído das competições europeias se recusar."

Este é mais um artigo escrito antes mesmo que o clube defendesse seus argumentos. Este artigo é baseado em meias-verdades apresentadas de forma intencionalmente pejorativa. A verdade é que entramos nas competições da UEFA com um histórico de perdas financeiras e um plano de recuperação é necessário, como seria de se esperar de qualquer clube que participa dessas competições. Agradecemos nossa colaboração com a UEFA e propusemos projeções financeiras e um plano de sustentabilidade, que acreditamos terem sido bem recebidos. A UEFA revisou nossas projeções e, como de costume, proporá um acordo amigável que imporá padrões de desempenho ao nosso clube que nos permitirão recuperar a viabilidade. Este é um processo clássico que permite que os clubes passem dos padrões operacionais pré-UEFA para os padrões mínimos de viabilidade.

Enquanto este jornalista escrevia um artigo com a intenção de pintar um quadro extremamente negativo, eu estava passando um dia agradável com os membros da UEFA, apresentando a um painel de especialistas informados e experientes os aspectos comuns e incomuns do nosso modelo econômico. Ao contrário do que os jornalistas querem que você acredite, posso garantir que nos divertimos muito na UEFA. Fiquei extremamente satisfeito com a recepção calorosa, profissional e encorajadora que recebemos dos membros do painel. É claro que a UEFA tem objetivos muito semelhantes aos nossos para a nossa organização. Assumimos um clube que era excessivo em tamanho e despesas e que não conseguiu manter sua posição no nível da UEFA. Nosso desafio é restaurar este clube ao seu status legítimo como um dos principais concorrentes europeus, ao mesmo tempo em que melhoramos sua eficiência financeira.

O que o jornalista relatou é essencialmente verdade para todas as organizações que investiram pesado, em termos de perdas e talentos, para retornar ao cenário europeu. Se não restaurarmos nossa lucratividade junto com nossa competitividade, seremos punidos - é assim que a vida funciona no futebol - e por que esse jornalista continua apresentando cenários sombrios de uma fonte claramente maliciosa é outra questão completamente diferente.

Em última análise, este artigo não pode ser considerado uma representação precisa da realidade dos nossos clubes, porque meias verdades são perigosas – a verdade completa é muito mais esclarecedora. Para concluir, convido você a levar em consideração alguns elementos adicionais...

Meus parceiros na Eagle Football investiram pesadamente no Olympique Lyonnais para reconstruir nossa competitividade e trazer troféus importantes de volta para Lyon. Desde dezembro de 2022, além do custo da aquisição do OL, investimos mais de € 293 milhões diretamente no seu clube. Claro, nosso investimento financiou as pesadas perdas operacionais que herdamos, mas também investimos muito em nosso elenco para garantir que sejamos competitivos o suficiente para ganhar títulos europeus em níveis cada vez mais altos. De uma perspectiva contábil, essas perdas e investimentos têm consequências: o investimento de hoje em um jogador se torna a "depreciação" de amanhã, registrada como perda financeira. Essas perdas e investimentos devem ser cobertos, como em qualquer outro negócio, e continuaremos a fazê-lo em Lyon.

Então, o que você pode esperar para o futuro? Bem, nosso negócio global de futebol altamente integrado está começando a fazer progressos significativos em direção à lucratividade, impulsionado pelo aumento da receita, menores gastos relacionados aos jogadores, maior valor do elenco e maior receita de transferência de jogadores. Até 30 de junho de 2025, nossas operações de futebol, tanto globalmente quanto na França, estarão bem posicionadas para atingir lucratividade, que é a própria definição de sustentabilidade. Ainda temos que pagar o preço pelos erros do passado. Precisamos continuar a levantar capital para reduzir nossa dívida de aquisições e jogadores e fortalecer nosso balanço para alcançar nossas ambições futuras. Apresentamos este plano à UEFA, que deve nos responsabilizar por sua implementação (como faria com qualquer outro clube), e pretendemos atingir todos os nossos objetivos para reconstruir seu clube, tanto financeiramente quanto esportivamente."

