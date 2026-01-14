Filipe Luís recebe elogios de treinador campeão com Portugal: 'Trabalho excelente'

O trabalho de Filipe Luís à frente do Flamengo segue ganhando repercussão internacional. O grande desempenho da equipe rubro-negra no ano passado chamou a atenção de Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, que rasgou elogios ao treinador brasileiro em entrevista à "ESPN".

O Flamengo conquistou alguns dos principais títulos disputados em 2025, incluindo a Libertadores e o Brasileirão. Uma das frustrações do ano veio no Mundial de Clubes, no meio do ano, com a queda nas oitavas de final diante do Bayern de Munique. Ainda assim, a atuação rubro-negra no torneio disputado nos Estados Unidos impressionou o treinador espanhol.

— Fiquei muito surpreso com a capacidade do Filipe Luís de preparar jogos. Para falar de um jogo, gostei muito da preparação dele para o jogo contra o Bayern de Munique. Não há muitas equipes que conseguem jogar como ele preparou sua equipe — afirmou Roberto Martínez.

O treinador destacou o repertório tático do ex-lateral e a forma como ele tem traduzido sua experiência como jogador em campo para o trabalho à beira do gramado.

— Isso mostra que ele é um treinador com muito conhecimento tático e que está utilizando muito bem sua experiência como jogador em LaLiga e na Premier League. E os jogadores utilizam isso fantasticamente. Adorei o planejamento tático contra o Bayern, mostra a capacidade dele e suas ideias como treinador — completou.

Filipe Luís está pronto para a Europa?

Questionado se Filipe Luís já estaria pronto para um desafio no futebol europeu, Martínez preferiu adotar cautela, mas voltou a enaltecer o trabalho desenvolvido no Flamengo.

— Não cabe a mim decidir isso ou falar disso. Mas ele está fazendo um trabalho excelente — disse o comandante de Portugal.

Há três temporadas à frente da seleção portuguesa, após quase sete anos no comando da Bélgica, Roberto Martínez revelou acompanhar de perto o futebol brasileiro e destacou o nível de exigência do Brasileirão.

— O que eu posso dizer é que o jogador que joga no Brasileirão está muito preparado, porque é uma competição muito exigente. Há aspectos táticos, muitas situações de um contra um e exigências técnicas e táticas no máximo nível — analisou.

Para o treinador, o futebol brasileiro forma atletas altamente competitivos, ainda que comparações diretas com ligas europeias sejam complexas.

— Não há uma comparação entre torneios ou competições; é muito cultural. Mas posso perceber que o jogador que cresce no Brasileirão e nas equipes brasileiras desenvolve um nível competitivo e tático muito, muito alto — finalizou.

