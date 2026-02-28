Rayan vira assunto após tropeço do Bornemouth: 'Precisa aceitar'

O jovem Rayan, cria do Vasco, virou assunto nas redes sociais, na manhã deste sábado (28), depois de um tropeço do Bornemouth na Premier League. O jovem foi titular e atuou durante os 90 minutos no empate com o Sunderland.

Jogando dentro de casa, o Bornemouth ficou no 1 a 1 com o Sunderland na 28º rodada do Campeonato Inglês. Evanílson, ex-Fluminense, marcou o gol dos mandantes. Rayan, ex-Vasco, foi muito acionado e quase deu uma assistência, mas acabou passando em branco.

➡️Torcedores do Vasco pedem titularidade e posto de capitão para jogador: 'Muito a frente'

Nas redes sociais, o nome do jovem brasileiro foi muito comentado, tanto no Brasil quanto na Inglaterra. Muitos elogiaram a atuação do prodígio, mas teve quem pedisse mais participação no jogo. Veja os comentários sobre Rayan, ex-Vasco, com tradução:

Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Veja comentários sobre Rayan, ex-Vasco

Tradução sobre Rayan, ex-Vasco: Eu sei que o Rayan não marcou nem deu assistência hoje, mas meu Deus, como ele mereceu hoje, assim como deveria ter feito contra o West Ham na semana passada.

Aqui estão alguns vídeos do jogo de hoje contra o Sunderland, para os fãs do Rayan/Vasco que têm me acompanhado ultimamente para ver o progresso dele. Toda vez que ele pega na bola, ele parece perigoso.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Sou torcedor do Sunderland e desejo boa sorte a vocês para o resto da temporada. Vocês são muito bons e têm muita qualidade. O Rayan vai ser um craque e fico feliz que não precisemos vê-lo jogar novamente até a próxima temporada. Boa sorte a vocês até o final!

Tradução sobre cria do Vasco: Uma partida complicada, onde os ataques dos Cherries foram direcionados principalmente para o lado esquerdo do campo. 😩 Rayan aproveitou ao máximo as oportunidades que lhe foram dadas. Ele esteve muito perto de vencer a partida, mas ainda assim é um bom ponto conquistado.

Tradução sobre o Cria da Colina: Tenho um pressentimento de que minha sorte está acabando esta semana. Mané, Hill e Rayan parecem que vão ficar sem sofrer gols, o Bournemouth não conseguirá manter o placar zerado (algo improvável, mas contra o Sunderland em casa...). Jimenez, Dalot, Dango e Gravenberch têm trabalho a fazer!

