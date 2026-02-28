Neste sábado (28), a Premier League nos presenteou com grandes jogos da 28ª rodada. Diversos resultados como vitória do Brentford com gol de Igor Thiago em jogo de sete gols, goleada do Liverpool sobre o West Ham, empate do Bournemouth com gol de Evanilson e triunfo do Everton fora de casa movimentaram a tabela do Campeonato Inglês. Veja o resumo:

Burnley 3x4 Brentford

O Brentford venceu o Burnley por 4 a 3, fora de casa, em partida com sete gols. A equipe abriu três de vantagem no primeiro tempo, com gols de Damsgaard, duas vezes, e Schade, além de contar com mais um gol do brasileiro Igor Thiago. O Burnley reagiu e empatou com Anthony, Flemming e Kayode, contra, e ainda teve dois gols anulados pelo VAR. Mesmo após ceder a igualdade, o Brentford voltou a marcar e garantiu a vitória.

Liverpool 5x2 West Ham

Em Anfield, o Liverpool goleou o West Ham por 5 a 2 e chegou à terceira vitória consecutiva na Premier League. Ekitiké abriu o placar aos cinco minutos, Van Dijk ampliou de cabeça em escanteio e Mac Allister fez o terceiro antes do intervalo. Na etapa final, Soucek diminuiu para os visitantes, Gakpo marcou o quarto dos donos da casa, Taty Castellanos também balançou as redes e Disasi fez contra, fechando o placar.

Van Dijk marcou um dos gols da goleada do Liverpool por 5 a 2 sobre o West Ham (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Bournemouth 1x1 Sunderland

No Vitality Stadium, Bournemouth e Sunderland empataram em 1 a 1. Mayenda abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, e Evanilson, que saiu do banco no intervalo, marcou na etapa final para deixar tudo igual. O resultado impediu o Bournemouth de ultrapassar o Brentford e alcançar a sétima posição.

Newcastle 2x3 Everton

O Everton venceu o Newcastle por 3 a 2, fora de casa, e voltou a somar três pontos após duas derrotas consecutivas na Premier League. Branthwaite, Beto e Barry marcaram para o time de Liverpool, enquanto Murphy e Ramsey fizeram os gols dos donos da casa.

