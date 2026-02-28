O jovem André, do Corinthians, está muito próximo de reforçar o Milan. Neste sábado (28), o clube italiano avançou nas negociações com a diretoria do Timão para a chegada do atleta. Nas redes sociais, torcedores rossoneros avaliaram a contratação.

continua após a publicidade

Nos últimos dias, a Juventus havia sinalizado a possibilidade de investir no jogador, mas ficou para trás com a chegada do clube rossonero. O empresário que cuida da carreira de André, do Corinthians, esteve nos últimos dias na Itália e vem conduzindo as negociações.

➡️Rayan vira assunto após tropeço do Bornemouth: 'Precisa aceitar'

➡️Rivais reagem à provável chegada de Lingard no Corinthians: 'Não é possível'

Nas redes sociais, torcedores do Milan já começaram a repercutir a chegada do jovem formado nas categorias de base do Timão. Veja os comentários abaixo, com tradução:

continua após a publicidade

André pode deixar o Corinthians (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja reação dos torcedores do Milan

Tradução sobre André, do Corinthians: Ele já é o maior jogador do Milan de todos os tempos.

Tradução sobre o jovem: Certo, mais um garoto que vai consumir 30% do orçamento de verão e que não vai valer nada. Pronto para ficar vagando por oito empréstimos consecutivos, se ao menos houvesse um bom desses jovens jogadores contratados por 10 a 15 milhões.

Tradução sobre o jovem: Os outros estão brigando por Goretzka, mas nós somos espertos em optar por André, do Corinthians.

Tradução: Pogba brasileiro

Negociação por André, do Corinthians

Os valores giram em torno de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do jogador. O Corinthians ainda garante 20% de mais-valia em uma futura venda de André.

continua após a publicidade

Com o acordo encaminhado com o Corinthians, a expectativa é que André viaje nos próximos dias para realizar exames médicos e, se tudo for aprovado, a negociação seja confirmada e a transferência, oficializada. A expectativa é que o atleta chegue ao novo clube após a Copa do Mundo.

Cabe ressaltar que a proposta da Juventus era de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 151,5 milhões na cotação atual), mas por 100% dos direitos do atleta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de André, do Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável