Flamengo e Bangu voltam a duelar em Moça Bonita em estreia do 'novo' estádio

Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Estádio Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca, em um confronto que marca o primeiro jogo no local após uma série de reformas estruturais. A partida também será o reencontro dos clubes no estádio depois de quase 24 anos.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo segue com sub-20 contra o Bangu; veja provável escalação

➡️ Flamengo revela planejamento para Copa do Mundo e atenção especial com Arrascaeta

O duelo ocorre após intervenções realizadas nas últimas semanas para adequação do estádio. Moça Bonita passou por manutenção do gramado, que não recebe treinamentos desde o início de dezembro, além de reformas nos vestiários — com ampliação do espaço destinado aos visitantes e reestruturação do utilizado pelo Bangu. O bar interno, as cabines de imprensa, as arquibancadas e a área externa também foram reformados e receberam pintura.

continua após a publicidade

Outro ponto central das melhorias envolve o sistema de iluminação. No último dia 5, o estádio recebeu uma visita técnica do presidente da Rioluz, Rafael Thompson, acompanhada por técnicos da empresa. O encontro marcou o início de uma parceria voltada à modernização da iluminação, com ações previstas a médio e longo prazo.

Nesta primeira fase, a Rioluz ficará responsável pela afinação dos projetores existentes, substituição de equipamentos defeituosos e aumento do número de refletores na marquise da arquibancada social. Desta forma, Moça Bonita volta a receber jogos no período noturno, sendo o primeiro o duelo entre Bangu e Flamengo.

continua após a publicidade

Em uma etapa posterior, está prevista a elaboração de um projeto completo de reforma e modernização do sistema de iluminação do estádio, com início das obras estimado entre maio e junho. A iniciativa integra um plano de requalificação da infraestrutura esportiva do Bangu e da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O confronto desta quarta-feira será o primeiro teste do estádio após as intervenções e retoma um palco que não recebe o duelo entre Bangu e Flamengo desde 2002. Coincidentemente, aquele duelo marcou a última vitória do Alvirrubro sobre o Mais Querido, também pelo Campeonato Carioca.

Estádio Moça Bonita recebe duelo entre Bangu e Flamengo pelo Carioca (Foto: Felippe Rocha/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo