Um levantamento do Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) apontou o Flamengo como o único clube brasileiro entre as equipes que mais formaram jogadores atualmente em atividade nas cinco principais ligas da Europa: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. O clube carioca aparece na 46ª posição da lista, com 11 jogadores revelados em suas categorias de base que hoje atuam na elite do futebol europeu.

O estudo tem o Barcelona na liderança do ranking, com 40 atletas, seguido por Real Madrid, com 35, e PSG, com 31. Além deles, o CIES inclui Rennes, Ajax, Chelsea, Real Sociedad, Manchester United, Manchester City e Arsenal.

O levantamento também destaca outros dois clubes sul-americanos reconhecidos pela formação de talentos em nível global. River Plate (38º) e Boca Juniors (51º) figuram entre os principais formadores de atletas presentes nas grandes ligas do continente europeu.

Além do ranking geral, o Observatório do Futebol apresentou um recorte da temporada atual considerando os minutos disputados pelos jogadores formados em cada clube. Nesse critério, o Real Madrid aparece na primeira colocação.

Já nas análises dos últimos cinco e dez anos, Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain ocupam novamente as três primeiras posições, consolidando-se como os clubes mais produtivos na formação de jogadores.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona sobre o Villarreal (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

Flamengo na lista: veja os clubes que mais formaram jogadores para a elite da Europa

Barcelona (ESP) – 40 Real Madrid (ESP) – 35 Paris Saint-Germain (FRA) – 31 Rennes (FRA) – 29 Ajax (HOL) – 27 Chelsea (ING) – 25 Real Sociedad (ESP) – 24 Manchester United (ING) – 22 Manchester City (ING) – 22 Arsenal (ING) – 22 Lyon (FRA) – 21 Valencia (ESP) – 20 Atlético de Madrid (ESP) – 20 Toulouse (FRA) – 20 Le Havre (FRA) – 20 Villarreal (ESP) – 19 Espanyol (ESP) – 17 Juventus (ITA) – 17 Bayern (ALE) – 16 Internazionale (ITA) – 16 Borussia Dortmund (ALE) – 16 Benfica (POR) – 16 Hoffenheim (ALE) – 15 Celta deVigo (ESP) – 15 Monaco (FRA) – 14 Roma (ITA) – 14 Nice (FRA) – 14 Milan (ITA) – 14 Hertha Berlin (ALE) – 14 Lille (FRA) – 14 RB Salzburg (AUT) – 14 Nantes (FRA) – 13 Atalanta (ITA) – 13 Osasuna (ESP) – 13 Mainz 05 (ALE) – 13 Köln (ALE) – 12 River Plate (ARG) – 12 Anderlecht (BEL) – 12 Genoa (ITA) – 12 Lens (FRA) – 11 Metz (FRA) – 11 Empoli (ITA) – 11 Freiburg (ALE) – 11 Flamengo (BRA) – 11 Génération Foot (SEN) – 11 Liverpool (ING) – 10 Werder Bremen (ALE) – 10 Real Betis (ESP) – 10 Boca Juniors (ARG) – 10 Dinamo Zagreb (CRO) – 10 Eindhoven (NED) – 10 Porto (POR) – 10

