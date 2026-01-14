menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Estudo põe Flamengo em ranking de clubes que mais revelaram para elite da Europa; veja lista

Rubro-Negro é o único brasileiro da lista; River Plate e Boca Juniors completam o ranking

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
09:06
Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)
Um levantamento do Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) apontou o Flamengo como o único clube brasileiro entre as equipes que mais formaram jogadores atualmente em atividade nas cinco principais ligas da Europa: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. O clube carioca aparece na 46ª posição da lista, com 11 jogadores revelados em suas categorias de base que hoje atuam na elite do futebol europeu.

O estudo tem o Barcelona na liderança do ranking, com 40 atletas, seguido por Real Madrid, com 35, e PSG, com 31. Além deles, o CIES inclui Rennes, Ajax, Chelsea, Real Sociedad, Manchester United, Manchester City e Arsenal.

O levantamento também destaca outros dois clubes sul-americanos reconhecidos pela formação de talentos em nível global. River Plate (38º) e Boca Juniors (51º) figuram entre os principais formadores de atletas presentes nas grandes ligas do continente europeu.

Além do ranking geral, o Observatório do Futebol apresentou um recorte da temporada atual considerando os minutos disputados pelos jogadores formados em cada clube. Nesse critério, o Real Madrid aparece na primeira colocação.

Já nas análises dos últimos cinco e dez anos, Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain ocupam novamente as três primeiras posições, consolidando-se como os clubes mais produtivos na formação de jogadores.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona sobre o Villarreal (Foto: JOSE JORDAN / AFP)
Flamengo na lista: veja os clubes que mais formaram jogadores para a elite da Europa

  1. Barcelona (ESP) – 40
  2. Real Madrid (ESP) – 35
  3. Paris Saint-Germain (FRA) – 31
  4. Rennes (FRA) – 29
  5. Ajax (HOL) – 27
  6. Chelsea (ING) – 25
  7. Real Sociedad (ESP) – 24
  8. Manchester United (ING) – 22
  9. Manchester City (ING) – 22
  10. Arsenal (ING) – 22
  11. Lyon (FRA) – 21
  12. Valencia (ESP) – 20
  13. Atlético de Madrid (ESP) – 20
  14. Toulouse (FRA) – 20
  15. Le Havre (FRA) – 20
  16. Villarreal (ESP) – 19
  17. Espanyol (ESP) – 17
  18. Juventus (ITA) – 17
  19. Bayern (ALE) – 16
  20. Internazionale (ITA) – 16
  21. Borussia Dortmund (ALE) – 16
  22. Benfica (POR) – 16
  23. Hoffenheim (ALE) – 15
  24. Celta deVigo (ESP) – 15
  25. Monaco (FRA) – 14
  26. Roma (ITA) – 14
  27. Nice (FRA) – 14
  28. Milan (ITA) – 14
  29. Hertha Berlin (ALE) – 14
  30. Lille (FRA) – 14
  31. RB Salzburg (AUT) – 14
  32. Nantes (FRA) – 13
  33. Atalanta (ITA) – 13
  34. Osasuna (ESP) – 13
  35. Mainz 05 (ALE) – 13
  36. Köln (ALE) – 12
  37. River Plate (ARG) – 12
  38. Anderlecht (BEL) – 12
  39. Genoa (ITA) – 12
  40. Lens (FRA) – 11
  41. Metz (FRA) – 11
  42. Empoli (ITA) – 11
  43. Freiburg (ALE) – 11
  44. Flamengo (BRA) – 11
  45. Génération Foot (SEN) – 11
  46. Liverpool (ING) – 10
  47. Werder Bremen (ALE) – 10
  48. Real Betis (ESP) – 10
  49. Boca Juniors (ARG) – 10
  50. Dinamo Zagreb (CRO) – 10
  51. Eindhoven (NED) – 10
  52. Porto (POR) – 10

