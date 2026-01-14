Estudo põe Flamengo em ranking de clubes que mais revelaram para elite da Europa; veja lista
Rubro-Negro é o único brasileiro da lista; River Plate e Boca Juniors completam o ranking
Um levantamento do Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) apontou o Flamengo como o único clube brasileiro entre as equipes que mais formaram jogadores atualmente em atividade nas cinco principais ligas da Europa: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. O clube carioca aparece na 46ª posição da lista, com 11 jogadores revelados em suas categorias de base que hoje atuam na elite do futebol europeu.
O estudo tem o Barcelona na liderança do ranking, com 40 atletas, seguido por Real Madrid, com 35, e PSG, com 31. Além deles, o CIES inclui Rennes, Ajax, Chelsea, Real Sociedad, Manchester United, Manchester City e Arsenal.
O levantamento também destaca outros dois clubes sul-americanos reconhecidos pela formação de talentos em nível global. River Plate (38º) e Boca Juniors (51º) figuram entre os principais formadores de atletas presentes nas grandes ligas do continente europeu.
Além do ranking geral, o Observatório do Futebol apresentou um recorte da temporada atual considerando os minutos disputados pelos jogadores formados em cada clube. Nesse critério, o Real Madrid aparece na primeira colocação.
Já nas análises dos últimos cinco e dez anos, Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain ocupam novamente as três primeiras posições, consolidando-se como os clubes mais produtivos na formação de jogadores.
Flamengo na lista: veja os clubes que mais formaram jogadores para a elite da Europa
- Barcelona (ESP) – 40
- Real Madrid (ESP) – 35
- Paris Saint-Germain (FRA) – 31
- Rennes (FRA) – 29
- Ajax (HOL) – 27
- Chelsea (ING) – 25
- Real Sociedad (ESP) – 24
- Manchester United (ING) – 22
- Manchester City (ING) – 22
- Arsenal (ING) – 22
- Lyon (FRA) – 21
- Valencia (ESP) – 20
- Atlético de Madrid (ESP) – 20
- Toulouse (FRA) – 20
- Le Havre (FRA) – 20
- Villarreal (ESP) – 19
- Espanyol (ESP) – 17
- Juventus (ITA) – 17
- Bayern (ALE) – 16
- Internazionale (ITA) – 16
- Borussia Dortmund (ALE) – 16
- Benfica (POR) – 16
- Hoffenheim (ALE) – 15
- Celta deVigo (ESP) – 15
- Monaco (FRA) – 14
- Roma (ITA) – 14
- Nice (FRA) – 14
- Milan (ITA) – 14
- Hertha Berlin (ALE) – 14
- Lille (FRA) – 14
- RB Salzburg (AUT) – 14
- Nantes (FRA) – 13
- Atalanta (ITA) – 13
- Osasuna (ESP) – 13
- Mainz 05 (ALE) – 13
- Köln (ALE) – 12
- River Plate (ARG) – 12
- Anderlecht (BEL) – 12
- Genoa (ITA) – 12
- Lens (FRA) – 11
- Metz (FRA) – 11
- Empoli (ITA) – 11
- Freiburg (ALE) – 11
- Flamengo (BRA) – 11
- Génération Foot (SEN) – 11
- Liverpool (ING) – 10
- Werder Bremen (ALE) – 10
- Real Betis (ESP) – 10
- Boca Juniors (ARG) – 10
- Dinamo Zagreb (CRO) – 10
- Eindhoven (NED) – 10
- Porto (POR) – 10
