Fifa monitora tensão no Oriente Médio, e secretário se pronuncia sobre a Copa

A Fifa monitora a escalada da tensão no Oriente Médio em meio à guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Secretário-geral da entidade, Mattias Grafstrom comentou sobre os episódios, mas não disse sobre como os acontecimentos podem afetar a realização da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Li as notícias esta manhã da mesma forma que vocês. Tivemos uma reunião hoje e é prematuro comentar em detalhes, mas acompanharemos os desdobramentos de todas as questões ao redor do mundo. Continuaremos a nos comunicar, como sempre fazemos, com os três governos anfitriões, como ocorre em qualquer circunstância. Todos estarão seguros - disse Grafstrom, em assembleia anual da International Football Association Board (IFAB).

continua após a publicidade

Os Estados Unidos sediarão a maioria dos jogos da Copa do Mundo, mas tem um conflito aberto com o Irã, que está classificado para o torneio da Fifa. No entanto, não existe nenhuma decisão que altere o início da competição ou sobre a participação dos classificados ao Mundial.

Fifa pune Rússia por guerra na Ucrânia

Em 2022, a Fifa puniu a Rússia por conta do início de uma guerra pela anexação de territórios que pertencem à Ucrânia. Com isso, a seleção de futebol do Kremlin não disputou a repescagem para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

continua após a publicidade

Além disso, a Rússia está excluída de competições organizadas pela Uefa e Fifa, o que afeta não só a seleção, que não disputou as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, como também os clubes, que não participam de Champions League, Europa League ou Conference League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.