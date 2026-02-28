menu hamburguer
Futebol Internacional

Fifa monitora tensão no Oriente Médio, e secretário se pronuncia sobre a Copa

Escalada no conflito envolve Estados Unidos, Israel e Irã

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/02/2026
17:10
Atualizado há 0 minutos
Donald Trump ao lado de Gianni Infantino para a final do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium
Donald Trump ao lado de Gianni Infantino para a final do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium (Foto: Brendan Smialowski/AFP)
  Mais Notícias

A Fifa monitora a escalada da tensão no Oriente Médio em meio à guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Secretário-geral da entidade, Mattias Grafstrom comentou sobre os episódios, mas não disse sobre como os acontecimentos podem afetar a realização da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

- Li as notícias esta manhã da mesma forma que vocês. Tivemos uma reunião hoje e é prematuro comentar em detalhes, mas acompanharemos os desdobramentos de todas as questões ao redor do mundo. Continuaremos a nos comunicar, como sempre fazemos, com os três governos anfitriões, como ocorre em qualquer circunstância. Todos estarão seguros - disse Grafstrom, em assembleia anual da International Football Association Board (IFAB).

continua após a publicidade

Os Estados Unidos sediarão a maioria dos jogos da Copa do Mundo, mas tem um conflito aberto com o Irã, que está classificado para o torneio da Fifa. No entanto, não existe nenhuma decisão que altere o início da competição ou sobre a participação dos classificados ao Mundial.

Fifa pune Rússia por guerra na Ucrânia

Em 2022, a Fifa puniu a Rússia por conta do início de uma guerra pela anexação de territórios que pertencem à Ucrânia. Com isso, a seleção de futebol do Kremlin não disputou a repescagem para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

continua após a publicidade

Além disso, a Rússia está excluída de competições organizadas pela Uefa e Fifa, o que afeta não só a seleção, que não disputou as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, como também os clubes, que não participam de Champions League, Europa League ou Conference League.

Gianni Infantino, presidente da Fifa
Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento da Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Fifa)

