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Ex-Fluminense celebra marca de 500 jogos na carreira: 'Amor pelo futebol'

Luccas Claro está desde o início da temporada no Esenler Erokspor, da Turquia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 14:59
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Luccas Claro em ação pelo Esenler Erokspor, da Turquia
Luccas Claro em ação pelo Esenler Erokspor, da Turquia (Foto: Divulgação)

O zagueiro Luccas Claro vive um momento especial na Turquia. Em alta no Esenler Erokspor e titular absoluto da equipe, o defensor de 35 anos alcançou recentemente a marca de 500 partidas como jogador de futebol profissional.

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O número foi atingido contra o Batman Petrolspor, no último dia 25 de outubro, quando foi titular. Na última sexta-feira, na vitória sobre o Ankara Keçiörengücü, Luccas Claro disputou o jogo de número 501 na carreira.

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- Alcançar a marca de 500 jogos na carreira é motivo de muito orgulho e gratidão. É uma trajetória construída com muito trabalho, dedicação e amor pelo futebol. Vivi momentos especiais, passei por grandes clubes e enfrentei muitos desafios que contribuíram para minha evolução dentro e fora de campo. Fico feliz por atingir essa marca e espero continuar somando jogos, conquistas e boas histórias no futebol - declarou Luccas Claro.

Revelado pelo Coritiba, clube que mais defendeu na carreira, Luccas Claro tem ainda no currículo passagens por Gençlerbirliği, Fluminense e Eyüpspor. Além dos 501 jogos como profissional, o zagueiro também disputou três partidas pela seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2011, no México, com a equipe sub-20.

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Na segunda divisão do Campeonato Turco, o Esenler Erokspor ocupa a 12ª colocação, com 15 pontos conquistados em 13 rodadas. Luccas Claro jogou 12 partidas, sendo 11 como titular, e volta a campo no próximo sábado, em confronto direto com o Mugla, em sua aparição de número 502 como profissional na carreira.

- Temos feito uma temporada de muito trabalho e evolução. Sabemos que podemos estar em uma posição melhor, mas conseguimos melhorar nosso desempenho nas últimas rodadas e conquistar vitórias importantes. Agora, precisamos manter essa sequência positiva, corrigir os detalhes e seguir buscando nossos objetivos no campeonato - finalizou o zagueiro.

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Jogos de Luccas Claro por clube:

Coritiba: 178
Gençlerbirliği: 75
Fluminense: 118
Eyüpspor: 118
Esenler Erokspor: 12

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