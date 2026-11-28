Filipe Luís abre o jogo sobre risco de demissão do Monaco
Brasileiro não vence há seis partidas no Campeonato Francês
Técnico do Monaco, Filipe Luís abriu o jogo sobre o risco de demissão com as frequentes mudanças de comandos na Ligue 1. Em coletiva de imprensa, o treinador comparou a situação da França com a do Brasil, mas demonstrou confiança em seu trabalho.
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- Estamos num trabalho de alta pressão que exige resultados rápidos, e sabemos disso! Como treinador, entendo esse sentimento, mas o que me motiva agora é simplesmente a preparação para o jogo contra o Lyon. Existe algum contexto específico na França? É o mesmo no Brasil, garanto. Há muitos países onde os treinadores mudam com frequência, mas não é uma questão cultural; é específico de cada clube e do período que atravessa. No fim das contas, futebol é sobre resultados, então não dá para lutar contra isso. Mas eu acredito muito no nosso trabalho e na energia que dedicamos todos os dias.
No Campeonato Francês, o Monaco de Filipe Luís não vence um jogo há seis rodadas e ocupa apenas a 9ª colocação. Apesar do desempenho ruim na competição doméstica, o treinador brasileiro tem 100% de aproveitamento na Conference League após quatro jogos.
Neste domingo (29), Filipe Luís tem um jogo direto contra o Lyon, uma vez que o adversário tem apenas três pontos a mais em relação ao Monaco. No entanto, um novo tropeço colocaria o brasileiro ainda mais sob pressão na França.
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