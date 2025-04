Uefa analisa possíveis mudanças no formato da Champions League

Mesmo após implementar um novo formato nesta temporada, a Uefa já estuda novas mudanças na estrutura da Champions League para o próximo ano. De acordo com o jornal alemão "Bild", três alterações estão sendo consideradas para a edição 2025/26 da principal competição de clubes da Europa. As propostas serão discutidas oficialmente no dia 30 de maio, véspera da final desta temporada, durante uma reunião do Comitê de Competições de Clubes da entidade, em Munique.

Entenda as possíveis mudanças

Vantagem de mando de campo

Uma das mudanças em análise está relacionada à vantagem de mando de campo no mata-mata. A proposta surgiu após reclamações do Arsenal, que alegou desequilíbrio por ter disputado partidas decisivas fora de casa. Apesar de ter terminado a fase de liga em 3˚ lugar, o clube inglês jogou a partida de volta das quartas de final no Santiago Bernabéu, contra o Real Madrid, e também terá que atuar fora de casa na semifinal contra o PSG.

Hoje, apenas os oito primeiros colocados da fase de liga avançam diretamente às oitavas de final e garantem o direito de jogar a segunda partida dessa fase como mandantes. No entanto, essa vantagem não se perpetua nas quartas de final e semifinais. A ideia da Uefa é ampliar essa vantagem para as fases seguintes, recompensando campanhas mais sólidas desde o início do torneio.

Decidindo fora de casa, o Arsenal eliminou o Real Madrid nas quartas de final da Champions nesta temporada (Foto: Reprodução/Arsenal)

Fim da prorrogação

Outra possível mudança é a abolição da prorrogação. Caso aprovada, as partidas que terminarem empatadas no agregado seguirão diretamente para a disputa de pênaltis. A medida busca reduzir o desgaste físico dos jogadores em meio a uma temporada cada vez mais exigente, com número crescente de jogos e um aumento significativo no índice de lesões.

Bloqueio geográfico de clubes do mesmo país

A terceira proposta em discussão diz respeito aos confrontos entre times do mesmo país. Antes da reformulação, clubes compatriotas não podiam se enfrentar na fase de grupos nem nas oitavas de final. Com o novo formato em fase de liga, essa restrição passou a valer apenas para a primeira fase. A Uefa agora considera reavaliar esse critério, diante de questionamentos sobre a possibilidade de embates nacionais prematuros desequilibrarem o torneio.

Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentaram nas oitavas de final da Champions nesta temporada (Foto: Thomas COEX/AFP)

Embora ainda não haja decisões definitivas, as três propostas sinalizam uma tentativa da Uefa de ajustar o novo modelo da Champions League, que estreou na temporada 2024/25 com um formato de liga única envolvendo 36 clubes. A reunião no fim de maio será crucial para definir os rumos da competição a partir de 2025/26.