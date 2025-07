Após fazer uma grande temporada pelo Real Betis, Antony retorna ao Manchester United sem o mesmo prestígio. O jogador não faz parte dos planos dos Red Devils e foi afastado do elenco principal. O brasileiro, junto a Marcus Rashford, Garnacho, Sancho e Malacia, foram liberados para treinar em horários diferentes do grupo comandado por Ruben Amorim.

Os cinco jogadores estão autorizados a utilizar as instalações de Carrington, mas em horários diferentes do elenco principal - apenas após as 17h, quando os treinos já tiverem sido encerrados e Ruben Amorim, assim como os demais atletas já tenham deixado o local. A diretoria optou por esse afastamento coordenado como forma de facilitar a saída dos atletas, que não fazem parte dos planos do novo treinador.

Antony quer voltar ao Betis; Outros jogadores do Manchester United agitam o mercado

Contratado por valores altos junto ao Ajax, Antony não convenceu desde sua chegada. Após um bom desempenho por empréstimo no Real Betis, o brasileiro deseja retornar ao clube espanhol, que também demonstrou interesse. No entanto, o valor pedido pelo United é considerado alto. O Bayer Leverkusen, treinado por Erik ten Hag, também monitora o jogador.

Outro nome que chama atenção é o de Alejandro Garnacho. Considerado até pouco tempo uma das grandes promessas do clube, o argentino foi colocado à venda. O Chelsea aparece como possível destino, mas o jogador prefere permanecer na Premier League e rejeitou proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Marcus Rashford, por sua vez, deseja disputar a próxima Champions League e busca um novo desafio. O Barcelona é apontado como possível interessado, embora nenhuma oferta tenha sido feita até agora. Sancho negocia com a Juventus, enquanto Malacia pode retornar ao PSV.

O técnico Ruben Amorim deixou claro que não conta com o quinteto para a temporada, e todos devem ficar fora da turnê de pré-temporada nos Estados Unidos. Até lá, poderão treinar apenas de forma isolada.

