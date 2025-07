Gigante da Premier League está interessado em Rodrygo, do Real Madrid

O Liverpool está interessado na contratação do atacante Rodrygo, do Real Madrid, para a próxima temporada. Segundo o "As", os Reds se somam ao Arsenal na disputa pela chegada do brasileiro na janela de transferências do verão europeu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Liverpool enviou o empresário Pini Zahavi para iniciar os contatos com o Real Madrid por Rodrygo nos próximos dias. O clube de Anfield entende que a operação não é simples, uma vez que o atleta é avaliado em cerca de 100 milhões de euros (R$ 645 milhões) pelos espanhóis.

continua após a publicidade

O Arsenal segue monitorando Rodrygo, embora tenha investido muito dinheiro nas contratações de Zubimendi, Madueke e Gyokeres, embora o sueco ainda não tenha sido anunciado. O brasileiro seria como uma cereja do bolo para a equipe de Mikel Arteta, mas com uma concorrência muito grande.

No Liverpool, Rodrygo chegaria para assumir o lugar de Luis Díaz, que é alvo do Bayern de Munique e do Barcelona. Os ingleses recusaram uma oferta dos bávaros na cada dos 70 milhões de euros (R$ 451 milhões), uma vez que entendem que podem fazer mais dinheiro com o colombiano.

continua após a publicidade

Rodrygo tem palavra final no Real Madrid

Rodrygo está com a cabeça no Real Madrid, mas o jogador entende que pode perder espaço com o novo esquema de Xabi Alonso. Embora o treinador tenha elogiado publicamente o brasileiro, o camisa 11 ganhou a concorrência de Mastantuono e Gonzalo García, que ascendeu no Mundial de Clubes.

Rodrygo também não vê problemas caso o Real Madrid decida vendê-lo, e o brasileiro vê a Premier League como um bom destino.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.