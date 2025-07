O Manchester City contratou mais um reforço para a equipe de Pep Guardiola. Dessa vez, a novidade chega para atuar fora das quatro linhas e para trabalhar diretamente com o treinador espanhol. O ex-zagueiro Kolo Touré será um dous auxiliares de Guardiola na temporada 2025-26.

Kolo Touré, auxiliar técnico do Manchester City (Foto: Reprodução / X)

O anúncio foi feito pelo Manchester City nesta terça-feira (15). O ex-jogador trabalhou com a equipe inglesa durante o Mundial de Clubes com uma espécie de experiência temporária. Após o fim da competição, Guardiola vai seguir com Touré na sua comissão técnica do time principal do Manchester City.

Touré já era funcionário do City e trabalhava com as categorias de base do clube inglês. No sub-18, o ex-atleta trabalhou ao lado de Oliver Reiss, com quem conquistou o título da Premier League na categoria. O time também foi finalista da Copa da Juventude da Inglaterra.

Antes de trabalhar no City, Touré atuou na seleção da Costa do Marfim, no Glasgow Celtic e no Leicester City como parte da equipe técnica de Brendan Rodgers. Antes de se juntar à comissão técnica da City Academy, Kolo também passou por um breve período no comando do Wigan Athletic.

Lenda do Arsenal, Kolo Touré orienta jogadores do Manchester City (Foto: Divulgação: Manchester City)

— Estamos muito felizes em adicionar Kolo permanentemente à nossa comissão técnica do time principal. Ele não só traz sua experiência imensamente preciosa no nível de elite do futebol, mas também tem uma profunda conexão com o Manchester City e um profundo conhecimento do clube. Também ficamos muito impressionados com seu trabalho e sucesso com nossos sub-18 e, ao incluí-lo em nossa equipe principal, permanentemente, e isso só fortalecerá a transição dos jogadores de nossa Academia para o time principal — disse Hugo Viana, diretor de futebol do Manchester City.

Kolo Touré e o Manchester City

Atual auxiliar técnico do Manchester City, Kolo Touré teve seu destaque como atleta do clube. Após conquistar a Premier League pelo Arsenal, se juntou ao time de Manchester para a disputa da temporada 2009-10. Pelo City, Touré disputou 102 jogos, sendo titular em 90 partidas, e marcou três gols.

Como jogador do Manchester City, Kolo Touré conquistou um título da Premier League, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

