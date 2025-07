A procura do Flamengo por um atacante ganhou um novo capítulo com a notícia de que o clube carioca negocia com Taty Castellanos, jogador da Lazio. No entanto, uma nova notícia recebida na tarde desta terça-feira (15) pode alterar o rumo das negociações. Segundo a Sky Sports, da Itália, o atacante se lesionou no treino da equipe.

A notícia foi publicada pelo jornalista Matteo Petrucci. A Lazio, comandada por Maurizio Sarri, está em seu segundo dia de treinamentos da pré-temporada 2025-26 em Roma. De acordo com Petrucci, o atacante Taty Castellanos deixou o treinamento do período da tarde de forma antecipada por um problema físico.

Ainda segundo o jornalista, o problema será avaliado pela equipe médica da Lazio. O clube italiano ainda não se manifestou sobre a notícia divulgada por Petrucci, que acompanha a pré-temporada do time de perto.

Como Castellanos pode jogar no Flamengo?

Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo negocia a contratação do atacante Taty Castellanos, da Lazio. O argentino de 26 anos acumula passagens por Universidad de Chile, Torque, do Uruguai, New York City, Girona e Lazio. Desde 2023 no clube italiano, o jogador custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões).

Castellanos foi convocado para defender as cores da Argentina nos jogos contra Chile e Colômbia, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro de 2024. Pela Lazio, o atacante disputou 86 partidas, marcou 20 gols e contribuiu com 8 assistências. Destro, o argentino tem atua como centroavante, mas também pode jogar pelos lados do campo.

