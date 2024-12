Botafogo x Pachuca: onde assistir, horário e escalações

O Botafogo enfrenta o Pachuca nesta quarta-feira (11 de dezembro de 2024), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, Catar, pela Copa Intercontinental da FIFA. O Glorioso busca adicionar mais um troféu à sua coleção após a conquista do Brasileirão e da Conmebol Libertadores. A partida será transmitida ao vivo no Brasil pela Globo, SporTV, CazéTV e FIFA+.

O Botafogo, vivendo um dos momentos mais gloriosos de sua história, enfrenta o Pachuca, campeão da Concacaf Champions League. O clube mexicano chega ao jogo após um mês sem disputar partidas, o que gera incerteza sobre seu desempenho. O confronto marca a primeira vez que as equipes se enfrentam

O Glorioso apresenta um retrospecto recente de vitórias consecutivas, enquanto o Pachuca busca recuperar sua forma. As escalações indicam a ausência de Vitinho e Bastos pelo Botafogo, ambos lesionados, e de Israel Luna e Andrés Micolta pelo Pachuca, com Gustavo Cabral sendo dúvida para o jogo.

A preparação das equipes incluiu a chegada antecipada do Pachuca ao Catar, visando adaptação e preparo. O Botafogo, embalado pela confiança, chega com o desejo de continuar fazendo história. As expectativas apontam para uma vitória do Alvinegro, considerando sua superioridade técnica e momento positivo.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PACHUCA

QUARTAS DE FINAL - Copa Intercontinental da FIFA

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio 974, em Doha, Catar

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e FIFA+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Ponte, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno, Sánchez, Cabral, Barreto e Bryan González; Pedraza, Montiel, Domínguez, Deossa e Owen Gonzalez; Rondon

