Quem é Róndon? Destaque do Pachuca na partida contra o Botafogo

O Botafogo dá início à trajetória na Copa Intercontinental nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), diante do Pachuca pelo Dérbi das Américas, valendo vaga na semifinal da competição. Com 25 gols em 44 jogos pela equipe mexicana, Salomón Rondón é o principal destaque adversário para a decisão.

Quem é Rondón?

Nascido em Caracas, na Venezuela, Róndón é uma das principais ameaças do Pachuca na partida contra o Botafogo. Revelado pelo Aragua, em 2006, o atacante teve passagens por Las Palmas e Málaga, da Espanha; no Rubin Kazan, Zenit e CSKA, da Rússia; no West Bromwich, Newcastle e Everton; da Inglaterra. Antes do time mexicano, o jogador estava no River Plate, da Argentina.

Por clubes, Róndón tem 200 bolas na rede em 572 partidas. A melhor média de gols da carreira do camisa 23 é no Pachuca (0,56 gols por jogo). Pela seleção venezuelana, Róndón é o maior artilheiro da história do país, com 45 gols. O atacante atua pela equipe nacional desde 2008, com 110 partidas.

Com 1,86m de altura, Róndón exerce um papel de referência no ataque no Pachuca, sendo alvo no jogo aéreo por duas formas: lançamento dos jogadores de defesa em profundidade e bola parada ofensiva. Além disso, o jogador pode atuar também fora da área, fazendo o papel de pivô na construção de tabelas, em parceria com os laterais Carlos Sánchez, de 22 anos, e Bryan González, de 21.

Pelo seu desempenho na temporada 2023/24, Rondón foi indicado ao time ideal do Fifa The Best 2024. No período, o Pachuca foi campeão da Concachampions, que colocou os mexicanos no Intercontinental, com o venezuelano sendo o artilheiro da competição, com nove gols.

Botafogo e Pachuca decidem a primeira edição do Dérbi das Américas e buscarão uma vaga na Copa Challenger, que corresponde a semifinal do Intercontinental. O vencedor enfrentará o Al-Ahly, do Egito, no sábado (14). Quatro dias depois, quem passar do segundo confronto pega o Real Madrid na final. O primeiro compromisso alvinegro acontece nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Qatar.