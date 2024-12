Pachuca x Botafogo: técnico do time mexicano já foi chamado de ‘Guardiola uruguaio’

O Botafogo dá início à trajetória na Copa Intercontinental nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), diante do Pachuca, pelo Dérbi das Américas, valendo vaga na semifinal da competição. Com carreira inteira no futebol latino, Guillermo Almada, técnico da equipe mexicana, é um dos principais personagens do confronto.

Quem é Almada?

Guilermo Almada, de 55 anos, nasceu em Montevidéu, no Uruguai, no dia 18 de junho de 1969. Como jogador, o meia fez carreira em times da América do Sul, principalmente do futebol do seu país. Após sua aposentadoria dos gramados, mudou de função e tornou-se treinador, em 2009.

Como técnico, Almada teve passagens por times de menor expressão do Uruguai, como Progreso, Tacuarembó e River Plate. Em 2015, chegou ao Barcelona de Guayaquil, do Equador, após classificar os Darseneros pela primeira vez à Libertadores. O treinador é conhecido por um estilo baseado no controle do jogo pela posse de bola e marcação adiantada e agressiva.

No Barcelona, Almada venceu o Campeonato Equatoriano no primeiro ano de trabalho, quebrando um jejum de quatro anos no torneio, com pontuação recorde e 90 gols marcados, o melhor ataque do campeonato desde 2010. Além disso, o uruguaio era conhecido por ser responsável até pela alimentação dos atletas. No período, ele ganhou o apelido de "Guardiola uruguaio", em referência ao sucesso que o técnico espanhol teve no xará Barcelona, da Espanha, entre os anos de 2008 e 2012.

Em 2019, Almada foi contratado pelo Santos Laguna, do México, onde passou duas temporadas. O uruguaio está no Pachuca desde então, chegando ao terceiro ano de trabalho no clube. Pelos Tuzos, ele conquistou o Apertura da Liga Mexicana de 2022 e a Concachampions da última temporada, que colocou os mexicanos no Intercontinental.

Botafogo e Pachuca decidem a primeira edição do Dérbi das Américas e buscarão uma vaga na Copa Challenger, que corresponde à semifinal do Intercontinental. O vencedor enfrentará o Al-Ahly, do Egito, no sábado (14). Quatro dias depois, quem passar do segundo confronto pega o Real Madrid na final. O duelo entre brasileiros e mexicanos acontece nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar.