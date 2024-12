O Botafogo é um dos times mais temidos do Mundial de Clubes 2025, de acordo com informações do repórter João Barretto, da CazéTV. Presente no sorteio dos grupos, o jornalista detalhou como o clube alvinegro está sendo enxergado pelos adversários do mundo todo e revelou que um dos principais fatores é que "todo mundo estava de olho na final da Libertadores".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Comemoração dos jogadores após Botafogo conquistar a Libertadores 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

– O que eu conversei com a imprensa de fora e me surpreendeu foi como todo mundo estava de olho na final da Libertadores e está impressionado com a qualidade que o Botafogo tem. O fato de estar no Pote 3 acabou sendo um ponto de tensão, ninguém queria pegar esse time, porque viram que é um time que está bem encaixado e jogando bem demais – relatou o repórter João Barretto.

➡️ John Textor se mostra otimista com grupo do Botafogo: ‘Times que nós queríamos’

Jogos do Botafogo no Mundial de Clubes 2025

Botafogo x Seattle Sounders (EUA)

Botafogo x PSG (FRA)

Botafogo x Atlético de Madrid (ESP)

Os horários exatos das partidas do Mundial de Clubes de 2025 ainda não foram divulgados. O torneio contará com 32 equipes e será realizado nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Botafogo: espanhóis e franceses demonstram respeito

O Glorioso irá encarar o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid na primeira fase do Mundial; o Seattle Sounders completa a chave. Na França, o tradicional jornal L'Équipe fez breve comentário sobre o time carioca após o sorteio e lembrou da parceria com o Lyon, clube também comandado por John Textor.

- Os parisienses enfrentarão o clube brasileiro mais famoso da França recentemente, o Botafogo, de propriedade da Eagle, mesma proprietária do Olympique Lyonnais - destacou o L'Équipe.

continua após a publicidade

➡️ Conheça o Seattle Sounders, primeiro adversário do Botafogo no Mundial de Clubes 2025

Por sua vez, o Marca, jornal da capital da Espanha, citou a trajetória do Botafogo nos últimos anos, da Série B até o título da Libertadores. Além disso, exaltou os principais jogadores do elenco alvinegro, mas destacou que alguns nomes podem deixar o clube.

- Poucos clubes podem contar com jogadores do porte de Thiago Almada, Luiz Henrique ou Igor Jesus em seu elenco. Todos, internacionais com Argentina e Brasil. Atual campeão da Copa Libertadores... e, com certeza, campeão do Brasileirão daqui a alguns dias. Uma temporada histórica... e um futuro no ar.- disse o Marca.