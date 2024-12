Mundial de Clubes 2025: cruzamento define confronto entre brasileiros

Mais do que definir os grupos do Mundial de Clubes de 2025, o sorteio realizado pela Fifa na quinta-feira (5), em Miami, também apontou o caminho das equipes a partir das oitavas de final. E, caso Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras avancem para os playoffs, poderemos ter um confronto de brasileiros já nas oitavas de final.

➡️ Mundial de Clubes 2025: Fifa define os grupos

O sorteio foi realizado com restrições que impedem que cabeças de chave da Uefa e da Conmebol se enfrentem antes das semifinais caso fiquem em primeiro de seus grupos. Assim, se Palmeiras, Flamengo ou Fluminense vencerem as chaves, um eventual confronto entre eles só poderá acontecer se pelo menos dois chegarem à semifinal.

Não há restrição de confronto, contudo, envolvendo o Botafogo. Isso porque a equipe carioca não é cabeça de chave, o que abre possibilidade de enfrentar o Palmeiras já na primeira rodada dos playoffs.

Pelo sorteio do Mundial de Clubes 2025, os classificados do Grupo A, do Palmeiras, enfrentam um dos classificados do Grupo B, do Botafogo. Dessa forma, basta um dos brasileiros terminar em primeiro, e o outro em segundo, para que o confronto aconteça já nas oitavas de final.

Playoffs do Mundial de Clubes 2025 ⚽ OITAVAS ⚽ QUARTAS Jogo 1: 1º do A x 2º do B Jogo 9: Venc. do jogo 1 x Vencedor do jogo 2 Jogo 2: 1º do C x 2º do D Jogo 10: Venc. do jogo 3 x Vencedor do jogo 4 Jogo 3: 1º do E x 2º do F Jogo 11: Venc. do jogo 5 x Vencedor do jogo 6 Jogo 4: 1º do G x 2º do H Jogo 12: Venc. do jogo 7 x Vencedor do jogo 8 Jogo 5: 1º do B x 2º do A ⚽ SEMIFINAL Jogo 6: 1º do D x 2º do C Jogo 13: Venc. do jogo 9 x Vencedor do jogo 10 Jogo 7: 1º do F x 2º do E Jogo 14: Venc. do jogo 11 x Vencedor do jogo 12 Jogo 8: 1º do H x 2º do G ⚽ FINAL Jogo 15: Venc. do jogo 13 x Vencedor do jogo 14

Nas quartas de final, a chance de um confronto entre equipes brasileiras também existe — e poderá ser um clássico carioca. Isso irá acontecer se Flamengo e Botafogo terminarem em primeiro lugar nos seus grupos e superarem seus adversários nas oitavas. Outra possibilidade de confronto nacional nessa fase é se o time rubro-negro vencer o Grupo D, o Palmeiras terminar em segundo no A e ambos avançarem às quartas.

O Fluminense, por sua vez, só poderá cruzar com um adversário brasileiro se chegar à semifinal. Cabeça de chave do Grupo F, o time irá encarar um dos classificados do Grupo E, do River Plate, se avançar às oitavas. E, nas quartas de final, o cruzamento será com alguns dos clubes oriundos do Grupo G, encabeçado pelo Manchester City; ou H, do Real Madrid.