José Mourinho critica contratação de seu clube: ‘Falta de respeito’

José Mourinho pode ter deixado os grandes centros europeus, mas as polêmicas seguem sua sombra. O técnico do Fenerbahçe teve problemas no primeiro dia da pré-temporada de seu elenco em Portugal, e criou rusgas com o principal reforço para 2025/26, Jhon Durán.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores de clube de John Textor fazem protesto contra a UEFA

O atacante, emprestado pelo Al-Nassr após ter problemas internos, não se apresentou no país lusitano e irritou o comandante. Em entrevista coletiva, o "Special One" detonou a postura do colombiano e citou que consequências podem ser aplicadas pela ausência.

- Isso é uma falta de respeito. Aqui nós temos regras que são claras. Quem não segue essas regras sofre as consequências disso. Nós vamos conversar com ele quando ele aparecer, se ele aparecer - disparou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durán, ao que tudo indica, chegará a Portugal nesta quarta-feira (16), mas sofrerá alguma punição por parte da diretoria turca. Sua contratação por parte do clube gerou grande alvoroço e celebração na Turquia pelo futebol que havia demonstrado no Aston Villa; na Arábia Saudita, porém, não conseguiu se firmar no time de Cristiano Ronaldo, que tinha Stefano Pioli e agora terá Jorge Jesus no comando.

continua após a publicidade

👀 Como foi a primeira temporada de José Mourinho na Turquia?

José Mourinho chegou ao Fenerbahçe em junho de 2024, meses após ser demitido na Roma, onde foi campeão da Conference League e vice da Europa League. Em sua primeira temporada com os Canários Amarelos, foi vice-campeão da Süper Lig, vendo o rival Galatasaray erguer o troféu; derrotas em jogos diretos foram alvo de reclamações e levantamentos de suspeita de manipulação por parte do próprio treinador.

O nome de Mourinho, inclusive, chegou a ser ventilado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira. Porém, o então presidente, Ednaldo Rodrigues, escolheu manter a mira apontada para Carlo Ancelotti, que aceitou o convite depois de dois anos de novela e deixou o Real Madrid ao final de 2024/25 para conduzir o Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.