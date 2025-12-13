Elenco do Flamengo é 7 vezes mais caro que o do Pyramids F.C
Elenco do Rubro Negro vale mais de R$ 1,1 bi
- Matéria
- Mais Notícias
O próximo adversário do Flamengo na Copa Intercontinental é o Pyramids F.C, do Egito. A equipe africana, que se classificou no meio do segundo semestre de 2025 às semifinais, possui um elenco com um valor de mercado que nem ao menos alcança os 25 milhões de euros (R$ 158 milhões).
Possível contratação do Flamengo divide opiniões entre torcedores
Fora de Campo
Palmeiras provoca o Flamengo e reacende debate sobre gramado sintético
Palmeiras
Vitor Roque ultrapassa jogador do Flamengo e se torna o mais valioso do futebol brasileiro
Lance! Biz
Com um valor de mercado de 186,50 milhões de euros (R$ R$ 1,18 bilhão), o Flamengo conta com estrelas que, sozinhas, se aproximam do valor de mercado de todo o Pyramids, que detém um plantel avaliado em 23,38 milhões de euros (R$ 147,92 milhões).
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Confira os 15 jogadores mais valiosos do Flamengo:
- Samuel Lino – 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões)
- Pedro – 18 milhões de euros (R$ 113,94 milhões)
- Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 94,95 milhões)
- Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 94,95 milhões)
- Agustín Rossi – 10 milhões de euros (R$ 63,3 milhões)
- Léo Pereira – 10 milhões de euros (R$ 63,3 milhões)
- Nicolás de la Cruz – 9 milhões de euros (R$ 56,97 milhões)
- Jorge Carrascal – 9 milhões de euros (R$ 56,97 milhões)
- Emerson Royal – 8 milhões de euros (R$ 50,64 milhões)
- Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 50,64 milhões)
- Everton – 7 milhões de euros (R$ 44,31 milhões)
- Luiz Araújo – 7 milhões de euros (R$ 44,31 milhões)
- Wallace Yan – 6 milhões de euros (R$ 37,98 milhões)
- Ayrton Lucas – 5 milhões de euros (R$ 31,65 milhões)
- Erick Pulgar – 5 milhões de euros (R$ 31,65 milhões)
Confira os 15 jogadores mais valiosos do Pyramids F.C:
- Ewerton – 2,8 milhões de euros (R$ 17,72 milhões)
- Mohanad Lasheen – 2 milhões de euros (R$ 12,66 milhões)
- Fiston Mayele – 2 milhões de euros (R$ 12,66 milhões)
- Ahmed Atef – 1,5 milhão de euros (R$ 9,49 milhões)
- Mohamed Hamdi – 1,3 milhão de euros (R$ 8,22 milhões)
- Mahmoud Marei – 1 milhão de euros (R$ 6,33 milhões)
- Mahmoud Gad – 900 mil euros (R$ 5,69 milhões)
- Ramadan Sobhi – 900 mil euros (R$ 5,69 milhões)
- Mohamed Chibi – 1,2 milhão de euros (R$ 7,60 milhões)
- Ibrahim Blati Touré – 1,2 milhão de euros (R$ 7,60 milhões)
- Walid El Karti – 1,2 milhão de euros (R$ 7,60 milhões)
- Mostafa Fathi – 1,2 milhão de euros (R$ 7,60 milhões)
- Mohamed Reda – 800 mil euros (R$ 5,06 milhões)
- Zalaka – 800 mil euros (R$ 5,06 milhões)
- Mostafa Ziko – 800 mil euros (R$ 5,06 milhões)
- Matéria
- Mais Notícias