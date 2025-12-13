Elenco do Flamengo é 7 vezes mais caro que o do Pyramids F.C

O próximo adversário do Flamengo na Copa Intercontinental é o Pyramids F.C, do Egito. A equipe africana, que se classificou no meio do segundo semestre de 2025 às semifinais, possui um elenco com um valor de mercado que nem ao menos alcança os 25 milhões de euros (R$ 158 milhões).

Com um valor de mercado de 186,50 milhões de euros (R$ R$ 1,18 bilhão), o Flamengo conta com estrelas que, sozinhas, se aproximam do valor de mercado de todo o Pyramids, que detém um plantel avaliado em 23,38 milhões de euros (R$ 147,92 milhões).

Time do Flamengo que entrou em campo diante do Cruz Azul na Copa Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Flamengo:

1 . Samuel Lino – 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) 2 . Pedro – 18 milhões de euros (R$ 113,94 milhões) 3 . Léo Ortiz – 15 milhões de euros (R$ 94,95 milhões) 4 . Giorgian de Arrascaeta – 15 milhões de euros (R$ 94,95 milhões) 5 . Agustín Rossi – 10 milhões de euros (R$ 63,3 milhões) 6 . Léo Pereira – 10 milhões de euros (R$ 63,3 milhões) 7 . Nicolás de la Cruz – 9 milhões de euros (R$ 56,97 milhões) 8 . Jorge Carrascal – 9 milhões de euros (R$ 56,97 milhões) 9 . Emerson Royal – 8 milhões de euros (R$ 50,64 milhões) 10 . Gonzalo Plata – 8 milhões de euros (R$ 50,64 milhões) 11 . Everton – 7 milhões de euros (R$ 44,31 milhões) 12 . Luiz Araújo – 7 milhões de euros (R$ 44,31 milhões) 13 . Wallace Yan – 6 milhões de euros (R$ 37,98 milhões) 14 . Ayrton Lucas – 5 milhões de euros (R$ 31,65 milhões) 15 . Erick Pulgar – 5 milhões de euros (R$ 31,65 milhões)

Confira os 15 jogadores mais valiosos do Pyramids F.C: